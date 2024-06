L’ONU posa com a referent Andorra perquè la resta de països lliurin els informes nacionals contra el canvi climàtic

Carles Miquel, a la taula, segon per l’esquerra, durant la seva intervenció (SFGA)

La comunitat internacional reconeix a Andorra la tasca de transparència i comunicació en relació a les accions que està desenvolupant a nivell nacional en el marc de l’acció climàtica. Així s’ha constatat durant les reunions tècniques de les Nacions Unides (ONU) sobre el clima que s’estan celebrant a la ciutat alemanya de Bonn, on una delegació tècnica de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, encapçalada pel director, Carles Miquel, s’hi ha desplaçat per a explicar, davant de més de 65 delegacions d’altres països, el paper que està desenvolupant Andorra en aquesta matèria.

A Bonn, l’organització ha impulsat un esdeveniment aquest dijous perquè la delegació andorrana pugui explicar el procediment que ha seguit per a ser el primer país del món en entregar davant de l’ONU les contribucions nacionals contra el canvi climàtic, és a dir, l’Informe Bianual de Transparència (BTR), i també haver estat el primer Estat en passar la revisió del mateix document. Aquest fet posa de relleu el paper exemplar de comunicació i transparència que està fent Andorra i permet explicar a la resta de països les experiències i aprenentatges que s’han assolit durant aquest procés, que la mateixa ONU ha catalogat com a “històric” pel fet de ser el primer país en fer-ho en el context del nou marc de treball de l’Acord de París. La jornada s’ha desenvolupat com una sessió de treball i formació per a la resta de països que encara no han entregat l’informe i tenen l’obligació de fer-ho abans de finalitzar l’any 2024.

El reconeixement arriba poques setmanes després que una delegació del secretariat del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), junt amb un ampli grup d’experts internacionals, es desplacés presencialment a Andorra per a avaluar l’Informe Bianual de Transparència (BTR) que el Principat va entregar a la comunicat internacional a finals de l’any passat.

El BTR és el document on es recull la informació relativa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) nacionals actuals i històriques, els objectius de reducció de les mateixes, així com les mesures i polítiques que el país ha tirat endavant en el marc de l’acció climàtica. Aquest mecanisme de transparència, que es desprèn de l’Acord de París, estableix l’obligació de tots els països signants de l’Acord a entregar cada dos anys un informe explicant els compromisos i avenços realitzats per a fer front al canvi climàtic. Aquest primer informe és obligatori lliurar-lo a l’ONU com a molt tard a finals de 2024, i Andorra ho ha fet més d’un any abans, ja que el va entregar a l’octubre de 2023.





Andorra, en defensa dels territoris de muntanya

A més d’aquesta participació, Andorra també ha pres part en diàlegs i trobades per a refermar la posició del país sobre la necessitat de posar al centre del debat del canvi climàtic els efectes adversos i més lesius que ocasiona als territoris de muntanya. És per això que s’ha pres part del Diàleg sobre les muntanyes, organitzat pel secretariat de Nacions Unides sobre el canvi climàtic amb el títol ‘Mobilitzar els països de l’Aliança per les Muntanyes per fer front al canvi climàtic’, on Carles Miquel ha demanat que l’organització continuï fent força perquè la UNFCCC (Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) inclogui, com a veu pròpia, als territoris i estats de muntanya.

Andorra, junt amb d’altres països, va liderar durant la darrera COP28 un procés per a demanar la inclusió d’aquest diàleg, que ha pogut veure la llum durant aquest dies. Andorra ha contribuït de forma directa al mateix, i ha aportat també coneixement sobre la iniciativa de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, de la Comunitat de Treball dels Pirineus.