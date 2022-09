L’ONCA tanca les Nits d’estiu als museus d’Andorra aquest dissabte

La Fundació ONCA tanca les Nits d’estiu als museus d’Andorra, el proper dissabte dia 17 de setembre, a les 20 hores, a l’Era gran de Casa Rossell d’Ordino. L’actuació, que s’emmarca en les Jornades Europees del Patrimoni, serà a càrrec del trio dels joves de l’ONCA format per Carlota Franch (violí), Esteve Ticó (viola) i Olga Palou (violoncel) i presentarà el programa titulat “Gaudeix de la música de l’ONCA”.

Segons Esteve Ticó, membre de la formació, “aquest programa fa un recorregut musical al llarg de la història de la música per a trio de corda amb una selecció dels millors trios que s’han escrit per a violí, viola i violoncel. El concert s’inicia amb el classicisme vienès del segle XVIII de la mà de Mozart, passant per la música de Beethoven i pel nacionalisme rus del segle XIX a través de l’obra de Borodín.

Finalment, el grup s’endinsarà al segle XX per a interpretar diferents estils que es desenvolupen en aquest període, amb moviments d’obres d’Enescu i de Jean Françaix”.

Les persones interessades en assistir a l’actuació han de reservar l’entrada gratuïta al telèfon (+376) 836 908 o bé al correu reservesmuseus@govern.ad .