L’ONCA participa en el concert de solistes de l’Andorra Sax Fest

L’ONCA col·labora per segona vegada amb l’Andorra Sax Fest en la producció i en la realització del concert per a solistes, que tindrà lloc demà, dia 31 de març, a les nou del vespre. A més a més, per quarta vegada, l’ONCA serà l’encarregada d’acompanyar els finalistes del Concurs Internacional de Saxòfon d’Andorra, el dijous 1 d’abril a les 15 h.

La formació orquestral estarà formada per vint-i-un músics, amb Gabriel Coll com a concertino i Àlex Sansó com a director convidat al certamen. La formació de corda compta, també, amb la participació d’instrumentistes de vent per interpretar obres de Barber, Beethoven i Paganini. A més, es podrà escoltar l’estrena mundial de la peça de Vincent David, nomenada Linéal, amb l’autor de l’obra com a solista.

La programació restant del concert per a solistes estarà protagonitzada per Antonio García Jorge, Nacho Gascón i Nikita Zimin, entre els quals figuren alguns dels membres del jurat del concurs.

Acompanyant els finalistes

D’altra banda, l’orquestra acompanyarà el dijous, 1 d’abril a les 15 h, els sis finalistes del Concurs Internacional de Saxòfon d’Andorra amb l’obra Concertino Op.17 de Jeanine Rueff.

Els finalistes, que s’han conegut aquest dimarts, són: Yen-Wei Chang, Mikhail Kazakov, Colin Crake, Vladimir Petskus, Giorgi Dzhishkariani i Alessandro Malagnino.

Els aspirants han interpretat el tercer moviment de la Sonata en La Major per a violíi piano de César Franck i una segona peça, de lliure elecció amb la condició de ser una obra escrita per a saxo. Per fer la tria de candidats a la darrera fase de concurs, el jurat -format per prestigiosos saxofonistes d’arreu del món- ha tingut en compte la tècnica en la interpretació de les peces i el resultat final de l’execució formada pel saxofonista i l’acompanyament d’un dels pianistes professionals del concurs.

Les dues actuacions seran al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.