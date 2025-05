“L’ombra dels colors” omple dues vegades la Sala de Festes d’Encamp

L’espectacle ha tingut una gran acceptació per part del públic (Comú d’Encamp)

La Sala de Festes d’Encamp ha viscut aquest diumenge un doble passi carregat d’emocions amb l’estrena absoluta del musical L’ombra dels colors, un projecte artístic inèdit protagonitzat pel Cor de Rock d’Encamp i amb la col·laboració musical en directe de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i del grup Anyway. Amb unes 700 persones entre les dues sessions, i un públic absolutament entregat, l’espectacle ha sorprès gratament per la seva qualitat, emotivitat i profunditat. La combinació de música en directe, interpretació teatral, coreografies i una escenografia potent ha aconseguit transportar l’audiència a un univers ple de metàfores i emocions, on la llum i la foscor aconsegueixen conviure en harmonia.

El musical compta amb la participació de prop de 50 alumnes del Cor de Rock d’Encamp com a actors i cantants, 9 músics de l’ONCA i els 4 components d’Anyway, que han portat a l’escenari una història original que convida a reflexionar sobre el poder de la curiositat, la rebel·lió contra les normes imposades i la recerca d’un món més just i equilibrat.

El projecte parteix de la història del videoclip ‘I want to sing’, dirigit per Hèctor Romance i seleccionat en més d’una vintena de festivals de cinema internacionals. Romance ha estat també l’encarregat de la direcció escènica i artística del musical, transformant el relat audiovisual en una proposta teatral vibrant i plena de matisos. La direcció general del projecte ha estat a càrrec dels directors del Cor de Rock, Gil Blasi i Jordi Porta, que han liderat l’equip amb entusiasme i visió pedagògica.

La música ha estat composta per Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, mentre que les lletres de les cançons són obra de l’escriptor andorrà David Gàlvez. El guió, fruit del talent creatiu dels propis alumnes, aporta un plus d’autenticitat.

Al final de cada sessió, el públic ha respost amb una ovació prolongada que ha omplert la sala. Els aplaudiments han reflectit el reconeixement envers la qualitat artística, la posada en escena i el missatge profund que transmet l’obra.

Amb L’ombra dels colors, el Cor de Rock d’Encamp no només ha estrenat el seu primer musical, sinó que ha reafirmat el seu compromís amb el talent jove i la cultura del país.





Momi Maiga tancarà la programació cultural a Encamp

Per a acabar la programació cultural d’aquest semestre, el dijous 22 de maig actuarà a la Sala de Festes d’Encamp el reconegut cantautor senegalès, Momi Maiga, que fusiona amb mestratge el jazz i el flamenc amb la música tradicional mandinga. Amb una trajectòria que l’ha portat a actuar en escenaris de diversos països europeus, Momi Maiga destaca pel seu virtuosisme amb la kora i la seva sensibilitat interpretativa.

Les entrades per al concert es poden comprar a www.comuencamp.ad.