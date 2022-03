L’oficina de turisme d’Ordino amplia l’horari d’atenció al migdia

L’Oficina de Turisme d’Ordino ha decidit ampliar els horaris d’atenció al públic al migdia per donar resposta a l’afluència d’usuaris en aquesta franja. Els nous horaris seran de dilluns a dissabte, de 9 h a 14 h i de 14.30 h a 17.30 h. S’escurça així l’horari de tancament diari mitja hora. Els diumenges estarà obert de 9 a 14 hores. En l’horari d’estiu, de l’1 de juliol al 31 d’agost, mesos de màxima afluència de visitants, l’horari serà de 8.30 h a 18 h amb servei ininterromput. La decisió es pren després d’avaluar les dades extretes del gestor estadístic implantat per Infoturisme, segons el qual entre les 13 i les 13.30 h hi ha un nombre de públic més elevat que entre les 18 h i les 18.30 h.

El canvi d’ubicació de l’oficina, al bell mig del poble, a la Casa de la Muntanya, ha comportat una freqüentació diferent al migdia, que ve donada per la proximitat dels bars i restaurants del carrer Major. L’any passat es van atendre 15.200 persones i segons el departament, s’ha aconseguit atraure un perfil més qualitatiu. El turista demana una atenció més personalitzada amb consultes específiques a diferència de l’antiga ubicació, a l’entrada del poble, on les consultes eren majoritàriament per buscar indicacions que no pas ampliació d’informació dels llocs a visitar o activitats a fer a la parròquia. Cal destacar que l’any passat amb l’estrena de l’itinerari cultural Riberamunt es va obrir un nou punt d’informació a Arans que va tenir molt èxit i tornarà a estar en marxa els mesos de juliol i agost.