L’oficina de drets d’autor dels EUA es qüestiona la IA

Dibuix que representa un chatbot (freepik)

L’arribada al gran públic dels sistemes d’intel·ligència artificial (IA) generativa, com ara ChatGPT per a text, o Dall·E per a imatges, entre d’altres, ha provocat no poques polèmiques i altres tants interrogants sobre el futur dels continguts generats totalment o parcialment per aquests sistemes. Un d’ells és sobre els drets de propietat intel·lectual o copyright que aplicaran; pertanyeran a la persona que llança el prompt que els genera? O bé seran per al creador de la IA o, fins i tot, per a qui la va configurar per a treballar, o la va entrenar alimentant-la amb un conjunt de dades, si és el cas? Com es poden protegir els drets d’autor d’una obra realitzada per una IA generativa i en la qual el paper humà ha estat limitat?

Als Estats Units, l’Oficina de Dret d’Autor ha anunciat una nova iniciativa per a examinar aquest particular, actuant a petició tant del congrés del país, com de diverses persones individuals, i la qual hauria de desembocar en la creació d’un marc legal per a la seva regulació.

Entre els temes que haurà d’abordar aquesta iniciativa es troba no només el debat de “a qui pertanyen els drets de propietat intel·lectual del producte generat per una IA”, sinó també què passa quan s’empren materials subjectes a copyright en la fase d’entrenament d’una IA.

Tal com cita la mateixa Oficina de Dret d’Autor dels Estats Units, aquesta iniciativa és en resposta directa als recents i destacats avanços de les tecnologies de IA generativa, i la seva arribada als consumidors finals, la qual cosa ha desembocat en el seu ús massiu.

Així, per exemple, el ChatGPT d’OpenAI (per si queda algun lector que no el conegui, un potent chatbot de generació de contingut en format de text) ha batut tots els rècords existents fins avui a arribar a un milió d’usuaris de pagament, la qual cosa és prova inequívoca de l’interès que creen aquests sistemes.

De fet, i com indiquen des de la mateixa Oficina de Dret d’Autor estatunidenc, ja estan rebent peticions de registre d’obres que inclouen contingut generat per IA. De moment, aquests casos s’estan solucionant mitjançant unes noves directrius de registre, en les quals es deixa patent que els sol·licitants tenen el deure de divulgar el fet d’haver inclòs contingut generat per IA en les obres presentades per al seu registre.

Les mateixes directrius descriuen també com fer-ho, com actualitzar les sol·licituds pendents i com corregir el registre públic en les reclamacions de drets d’autor que ja s’han registrat sense la divulgació requerida.

Durant aquesta primavera, l’Oficina organitzarà sessions públiques amb artistes, indústries creatives, desenvolupadors i investigadors en el terreny de la IA i advocats que treballen en aquesta àrea. Aquestes sessions, que es realitzaran en un format de taula rodona, proporcionaran una oportunitat perquè els participants discuteixin els seus objectius i preocupacions relacionats amb l’ús i l’impacte de la IA generativa en els camps creatius.

Més endavant en aquest mateix any, l’Oficina planeja publicar un avís de consulta per a sol·licitar comentaris públics sobre una àmplia gamma de temes de drets d’autor que sorgeixen de l’ús de la IA, i organitzar una sèrie de seminaris web informatius durant l’estiu.

Per a ajudar a la realització d’aquesta iniciativa, la mateixa entitat també ha creat un lloc web per a anuncis, esdeveniments i recursos relacionats amb la IA i els drets d’autor, en la qual estan convidats els internautes a donar la seva opinió.

És probable que l’estatunidenca no sigui l’única iniciativa oberta -especialment als creadors de continguts- en aquest sentit, i que molt aviat tinguem també notícies d’un equivalent europeu, per exemple.





Per Tecnonews