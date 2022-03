L’oficina COVID se centrarà en seguir els casos en les franges d’edat més sensibles

El Govern informa de canvis en l’Oficina COVID coincidint amb l’aixecament progressiu de les mesures preventives temporals per fer front a la pandèmia. Tal com va apuntar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el relaxament de les mesures s’explica en el context actual, amb la variant òmicron, molt menys agressiva que les anteriors, i amb bona part de la població immunitzada –per haver passat la malaltia o per haver rebut la vacuna–.

Així doncs, en aquesta nova fase, l’Oficina COVID farà el seguiment de les franges d’edat més sensibles: els infants menors de 3 anys i les persones de més de 65. En aquest darrer cas, la mesura busca protegir especialment les persones més vulnerables, seguint l’estratègia marcada pel Consell de Ministres.

Canvis en els horaris dels stoplabs a partir de dilluns

A partir de la setmana vinent també s’adapten els horaris dels stoplabs on fer-se les proves diagnòstiques i els test d’antígens. El de la Plaça de Braus obrirà de dilluns a dissabte entre les 8 i les 18.30 hores i els diumenges entre les 9 i les 15 hores; l’accés es fa per la porta principal. Pel que fa a l’stoplab del Pas de la Casa, es mantindrà obert els divendres entre les 11 i les 15 hores.