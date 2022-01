L’oficina Covid i la manca de compareixences de l’AREB al Consell General centren la sessió de control

La gestió de l’oficina Covid ha tornat a generar tensions al Consell General. El president del grup socialdemòcrata acusa al Govern d’haver causat el caos a l’organisme amb la retallada de recursos. El cap de Govern considera que López fa “al·legats exacerbats”.

Una altra de les qüestions que ha centrat la sessió de control ha estat la manca de compareixences d’Albert Hinojosa al parlament com a president de l’AREB.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha tornat a preguntar al Govern sobre la gestió i els recursos de l’oficina Covid, després de la compareixença del director de l’organisme, Bruno Bartolomé, en la comissió legislativa de Sanitat en què va reconèixer la manca de previsió davant la sisena onada de contagis.

El cap de Govern assegura que l’executiu mai ha estalviat recursos per combatre la pandèmia. Tampoc per a l’oficina Covid, que s’ha dimensionat en funció de la situació epidemiològica. Això sí, Xavier Espot ha reconegut errors humans i no considera necessari haver de depurar responsabilitats.

Pere López, per la seva part, considera que la gestió ha estat dolenta i improvisada i que mesures com les baixes automàtiques han arribat tard.

Els socialdemòcrates també han preguntat sobre l’absència d’Albert Hinojosa, fins fa poc president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), al Consell General des del 2018.

El ministre de Finances ha explicat que ell mateix va recomanar limitar la seva activitat pública per les amenaces greus que va rebre el 2019 vinculades a càrrec seu. L’oposició insisteix a demanar els comptes de Banca Privada d’Andorra.

En aquesta sessió de control també s’ha parlat de la possible participació d’Andorra en la candidatura per a l’organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern del 2030.

La ministra d’Esports assegura que encara no hi ha res tancat i que es manté la comunicació amb el govern espanyol i la Generalitat per integrar el Principat en el projecte.