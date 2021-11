L’oficina Covid doblarà els recursos arran de la ràpida escalada de contagis

L’oficina Covid preveu arribar a doblar a partir de la setmana que ve els recursos humans, tenint en compte l’augment descontrolat de contagis. La direcció admet retards en la comunicació de resultats de proves diagnòstiques i espera resoldre aquest problema amb la incorporació de treballadors de reforç provinents d’altres àrees de l’administració.

L’augment descontrolat de casos de coronavirus dels darrers dies ha tensat l’oficina Covid i ha provocat de cop un increment exponencial del volum de feina.

L’equip s’ha hagut d’adaptar a noves dinàmiques de treball en un període breu de temps. Tot plegat ha afectat l’agilitat del servei. El director, Bruno Bartolomé, reconeix que “l’entrega de resultats, que sempre s’ha fet en 24 hores, en algun cas s’ha donat al cap de 36 hores i, fins i tot, puntualment, al cap de 48 hores“. Som plenament conscients, que en algun cas ha pogut portar un perjudici a la ciutadania. Ho treballem perquè no torni a passar“.

Amb la voluntat de millorar-ne l’eficiència i reduir els terminis de la comunicació dels resultats, s’ha demanat augmentar el nombre de treballadors, sobretot, d’aquells destinats a traçar contactes de positius.

A hores d’ara hi treballen unes vint persones repartides en totes les àrees i es preveu que a partir de la setmana vinent s’arribi a doblar la plantilla per cobrir la feina que es pugui general al desembre. El pròxim dilluns ja s’incorporen 12 treballadors públics per reforçar els recursos, diu Bartolomé, remarcant que es compta “amb la capacitat que pot aportar gent amb experiència provinent del SAAS, o antics traçadors que han estat treballant a l’oficina i que algunes hores, els caps de setmana o quan tenen un moment venen a col·laborar”.

Un dels grans canvis que hi ha a hores d’ara respecte d’altres onades és la comunicació dels protocols que s’han d’aplicar en cas de ser contacte d’un contagiat. En funció d’aspectes com l’estat de vacunació i la possibilitat de fer teletreball, s’han de seguir unes mesures o unes altres.