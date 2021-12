L’oferta del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella s’amplia pel pont de la Puríssima

L’oferta del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella s’amplia aquests dies amb vista a l’arribada del pont de la Puríssima amb, entre d’altres, el Mercat de Nadal de la plaça del Poble amb prop de 40 parades d’artesania creativa i gastronomia, que estarà obert cada dia fins el 12 de desembre (consulteu aquí els horaris), i dos espectacles itinerants de gran format.

La primera de les animacions al carrer tindrà lloc demà dissabte, 4 de desembre, a les 18.30 h: serà amb Les Montgolfières, de la Cia. Cardinale Eventi, que recorrerà l’eix comercial fins a la plaça Príncep Benlloch per fer gaudir els vianants d’una proposta divertida i plena de color.

El segon dels espectacles itinerants tindrà lloc, i de manera excepcional pel pont de la Immaculada, el dimarts vinent, 7 de desembre, també a partir de les 18.30 hores. Es tracta de Fiers à Cheval, de la Cia. des Quidams, una animació protagonitzada per un grup de delicats cavalls blancs que ja s’ha convertit en un dels emblemes del Poblet de Nadal i que visita Andorra la Vella per cinquè any consecutiu.

La música en directe també torna al Neret after shopping, la nova proposta gastronòmica i musical del Poblet, situada a la plaça del Poble. Entre aquest divendres i el proper dia 12 (excepte el dijous 9) hi haurà les següents actuacions de músics i DJ del país totes les tardes, a partir de les 18 hores:

3 de desembre: Spinguet & Primmirat + Richy Vuelco

4 de desembre: Encantant Nadales + Ese + Cherman (Un-Check Prod.)

5 de desembre: Join + John Holt

6 de desembre: Lady Scarlett + Cherman (Un-Check Prod.)

7 de desembre: El Tren de la Musa + Richy Vuelcom

8 de desembre: A&K Duet + Mupe B2B Ame (Un-Check Prod.)

10 de desembre: Trio D3 + Odara Trio + John Holt

11 de desembre: Vibrand + Messin’ with the Keys + Mupe (Un-Check Prod.)

12 de desembre: B-Sharp + Richy Vuelcom

També s’han previst diferents activitats al Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça del Poble, adreçades a infants d’entre 4 i 7 anys entre avui i el diumenge 12. La programació concreta es pot consultar aquí.

Alhora, segueixen els elements identitaris que caracteritzen el Poblet, com les escenografies nadalenques arreu de la parròquia; l’Oficina de Correus Màgica; les activitats gratuïtes del Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, amb una pista de patinatge i un tobogan de gel sintètic de 30 metres de llargada; i El Joc dels menairons, novetat d’enguany, on caldrà descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics i rebre un regal a canvi, a partir de les pistes i els mapes que es podran recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del Mercat.

El programa d’activitats complet es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal.