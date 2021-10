L’ocupació, la sostenibilitat i els drets socials, principals preocupacions dels joves del pirinenc

L’ocupació, garantir la sostenibilitat i protegir els seus drets socials i la diversitat cultural. Són les problemàtiques que preocupen als joves del territori pirinenc.

Així ho han manifestat una seixantena de nois i noies de set territoris fronterers que s’han reunit a territori aragonès en el marc del Primer Fòrum Transpirinenc de la Joventut.

Andorra hi pren part juntament amb les comunitats espanyoles d’Aragó, Catalunya, País Basc i Navarra, i les regions franceses de Nouvelle-Aquitaine i Occitanie.

Avui finalitzarà amb la presentació del Manifest de la Joventut Pirinenca per part dels joves, un escrit amb les seves propostes per com solucionar els problemes actuals.