L’ocupació hotelera pel pont de l’11 de setembre se situa per sobre del 90%

L’ocupació hotelera de la darrera setmana, del 7 al 13 de setembre, ha estat al voltant del 60%. Concretament, del 60,46% de mitjana en el conjunt del país. Aquesta dada ha estat gràcies al “molt bon pont de l’11 de setembre que hem tingut”, explica en un comunicat la Unió Hotelera, en que s’han tingut ocupacions superiors al 90%.

Per parròquies, ha estat la Massana la que ha tingut una millor ocupació (66,05%), seguida d’Escaldes-Engordany (65,34%) i d’Encamp (65,00% a Encamp i 62,53% al Pas de la Casa). A Andorra la Vella l’ocupació ha estat del 58,35%, a Ordino del 57,21% i a Canillo del 52,87%. A Sant Julià de Lòria el nivell d’ocupació hotelera ha quedat força per sota, en el 37,00%.

Per nacionalitats, han estat els espanyols els que han generat aquests nivells d’ocupació hotelera, sent el 82,14% dels turistes. Els francesos han estat el 14,29% i un 3,57% han estat d’altres nacionalitats.

Els primers dies de la setmana l’ocupació “era realment baixa, com ja ens esperàvem”, assenyala la nota de premsa de la UHA, pel fet que s’ha donat per acabat el període estival i vacacional i s’ha començat el retorn a les escoles. Per aquests motius també s’espera que l’ocupació per aquesta setmana també sigui “realment molt baixa”, especialment entre setmana. L’associació patronal explica que la tardor solen ser uns mesos en què el turista d’entre setmana és el que ve amb viatges de grups, “i precisament aquest turista és el que no tindrem aquesta tardor”.

Cal recordar que totes aquestes dades són amb el 80% dels establiments oberts.