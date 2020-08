L’ocupació hotelera frega de nou el 60% el cap de setmana

L’ocupació hotelera del passat cap de setmana va fregar, novament, el 60%. Concretament es va situar en el 58,48%. Això és 4,31 punts percentuals per sobre de les previsions, que apuntaven a una ocupació del 54,17%, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA).

Al Pas de la Casa i a Canillo les previsions van ser massa optimistes i van tenir una ocupació un 10,7 i un 6,12% inferiors de l’esperat. Les reserves d’última hora van millorar els resultats en un 13,38% a la Massana i en més d’un 16,5% a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

Així, excepte al Pas de la Casa i a Canillo, l’ocupació hotelera va estar per sobre del 50%, sent de gairebé el 67% a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, on l’ocupació va ser la més elevada. A la Massana va ser del 66,34% i a Encamp es va situar en el 65,33%, calcant les previsions. A Ordino i a Escaldes-Engordany l’ocupació va estar al voltant del 56%, a Canillo va ser del 38,88% i al Pas de la Casa del 35,25%.

“Creiem que segueix la tònica de les reserves de darrera hora, tot i que aquest era un cap de setmana a cavall entre juliol i agost encara”, apunten des de la Unió Hotelera, que recorden que “històricament l’agost sol ser un període més vacacional que el juliol, veurem a partir de la propera setmana les xifres reals de cada setmana si ens ho confirmen”.