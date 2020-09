L’ocupació hotelera de l’agost se situa al 76,25%, similar a l’any passat

L’ocupació hotelera d’aquest mes d’agost s’ha situat al 76,25%, una xifra molt similar a la de l’any passat, que va ser del 76,96%. Ara bé, aquestes dades “no amaguen que de cada 10 hotels dos no han obert aquest any“, recorda la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) en un comunicat.

Així, tenint en compte que el 20% dels hotels que acostumaven a obrir durant la temporada d’estiu aquest any no ho han fet, “valorar les dades comparant-les amb les de l’any anterior és complicat per la situació que hem viscut aquest any”, es manifesta en la nota de premsa de la UHA.

Partint d’aquí, l’ocupació mitjana s’ha situat en el 76,25%, el que és un 0,92% menys que la mitjana del 2019, segons les dades publicades per la patronal hotelera.

Ordino (88,65%), la Massana (86,21%), Andorra la Vella (77,43%) i Escaldes-Engordany (76,35%) han estat per sobre de la mitjana, mentre que Encamp (73,98%), Canillo (71,71%) i Sant Julià de Lòria (47,62%) han estat per sota.

Des de la UHA es considera que “l’agost ha estat bo“, amb molt bones ocupacions les dues setmanes centrals i més normals en la primera i la quarta. D’altra banda, tenint en compte que es venia de tres mesos de tancament i un mes de juliol fluix, es pot dir que “l’agost ha sigut millor del que podíem preveure“.

Ara el sector encara uns mesos que tradicionalment són complicats fins a l’arribada de l’hivern.