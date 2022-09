L’ocupació hotelera, aquest agost, ha estat d’un 78,67% de mitjana, de les millors dels darrers anys

El mes d’agost s’ha tancat amb una mitjana del 78,67% d’ocupació hotelera. Aquest registre millora les xifres assolides els anys 2018 (75,74%), 2019 (76,96%) i 2020 (76,25%). El 2021 el tant per cent va ser un xic superior al de 2022. Segons fonts de la Unió Hotelera d’Andorra, aquestes dades són positives per al sector i per al país en general. Els bons resultats, indiquen des de l’UHA, permetrà a Andorra mantenir-se com una destinació forta i referent.

Pel que fa als registres assolits la darrera setmana, del 29 d’agost al 4 de setembre, l’ocupació hotelera ha estat del 59,61% quan les previsions dels professionals del sector pronosticaven d’inici un 44,61%. En aquest sentit, la previsió que fan per a aquesta setmana, del 5 a l’11 de setembre, és del 44,83%.

Encara fent un balanç de l’agost, la Unió Hotelera d’Andorra indica que per parròquies l’ocupació ha estat uniforme.