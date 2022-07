L’ocupació hotelera al Principat, la primera setmana de juliol, ha estat del 54%

Segons informa la Unió Hotelera d’Andorra, l’ocupació de la primera setmana de juliol, del dia 4 al 10, ha estat del 54,05%. En opinió del director de l’organisme, Jordi Pujol, “un cop iniciada la temporada d’estiu les sensacions semblen bones”.

Pujol, indica, a més, que cal esperar al final del juliol per a veure el total de l’ocupació hotelera, però, “de moment són xifres correctes, encara que no exactament com en els anys anteriors a la pandèmia. El director de la Unió Hotelera d’Andorra veu que les dades actuals pronostiquen una “recuperació”.