L’oci nocturn pot reobrir a partir de l’11 de febrer

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per actualitzar els indicadors epidemiològics relacionats amb la pandèmia de SARS-CoV-2. El titular de la cartera ha destacat que el nombre de casos diaris continua disminuint malgrat que la presència de la variant Òmicron i també es manté la pressió sanitària baixa. Per aquest motiu, l’Executiu ha acordat en la reunió d’aquest dilluns la flexibilització d’algunes de les mesures de prevenció existents.

Concretament, el Consell de Ministres ha aprovat la reobertura de l’oci nocturn a partir d’aquest divendres, 11 de febrer. Els establiments amb activitats de discoteca, sala de ball, pubs i similars podran tornar a obrir les portes en horari habitual i amb els aforaments al 100%.

El ministre de Salut també ha apuntat que el control d’entrada amb certificat COVID serà obligatori en tots els casos. Per aquells locals que vulguin evitar l’ús obligatori de mascaretes a l’interior, hauran de comprovar, a més, que tots els usuaris presentin un test d’antígens amb resultat negatiu realitzat les darreres 12 hores en un establiment autoritzat. Per contra, si només demana el certificat COVID, les mascaretes seran obligatòries a l’interior sempre que no s’estigui bevent.

El ministre també ha exposat les dades acumulades des de l’inici de la pandèmia: es comptabilitzen 36.808 (+209) casos confirmats i es registren un total de 35.201 (+978) altes. El total de defuncions fins a la data és de 147.

Martínez Benazet també ha indicat que continuen davallant el nombre de casos actius: n’hi ha 1.460 (-769); 13 (+3) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 4 (+1) a l’UCI –3 amb ventilació mecànica–. Pel que fa a la població escolar, només hi ha 1 aula en vigilància activa parcial i 63 resten en vigilància passiva.

Finalment, el ministre de Salut també ha fet referència al Pla de vacunació per indicar que ja s’han administrat 154.360 vacunes –57.850 primeres dosis, 57.077 segones i 39.433 terceres–, el que suposa que un 82,74% de la població vacunable ja ha rebut la pauta completa.

Pel que fa a la vacunació infantil, divendres va iniciar-se la vacunació amb l’administració del vaccí a 21 infants. Més d’un centenar ja estan inscrits a www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019 per rebre’l, i es preveu tornar-ne a administrar a partir de la setmana vinent.