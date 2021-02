Localitzat el cos d’un esquiador, precipitat, al Berguedà

A les 15.32 hores d’ahir dissabte, els Bombers de la Generalitat de Catalunya van ser alertats que un home, que havia sortit a fer esquí de muntanya per la zona de la Costa Cabirolera, a la serra del Cadí, no havia tornat a l’hora prevista.

Es va iniciar un dispositiu de recerca amb dues dotacions terrestres, efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) per terra i aire amb l’helicòpter, i s’havia activat un equip del GCR (Grup Caní de Recerca) dels Bombers de la Generalitat, així com també efectius de la UIM (Unitat d’Intervenció de Muntanya) dels Mossos d’Esquadra.

Després de descartar que el seu vehicle es trobés al pàrquing del Pedraforca, es va iniciar la recerca des de l’helicòpter i per terra per les zones on tenia previst anar. A mitja tarda es va localitzar el seu vehicle a la pista del Coll de Bauma i poc després es localitzava el seu cos al fons d’un precipici.

En trobar-se en una zona de difícil accés, a 2.500 metres d’alçada, i sense possibilitat d’activar l’helicòpter per la manca de llum, l’evacuació del cos no s’ha pogut realitzar fins aquest matí. Durant la nit, efectius dels Mossos d’Esquadra han estat custodiant la zona.

Des de primera hora d’aquest matí, al zona hi ha hagut efectius de la UIM i de la unitat d’Investigació de Mossos d’Esquadra, en qualitat de Policia Judicial, per tal de fer l’aixecament del cos.