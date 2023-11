L’obsessió en el treball ja té nom: Sisifèmia

Una dona atrapada per l’estrès (iStock)

Estrès laboral, ansietat, síndrome de burnout o addicció al treball… són alguns dels termes que defineixen els problemes de salut mental associats al treball que pot patir avui dia un empleat. A ells se suma ara la “sisifèmia”. La sisifèmia és el patiment amb esgotament físic i mental del treballador incansable que es veu “condemnat” a la tasca d’aconseguir un objectiu inassolible, per a tornar a començar cada dia amb la mateixa condemna o frustració de no veure’s capaç, malgrat estar fent el màxim possible.

Els qui tenen sisifèmia són “persones ancorades en el perfeccionisme i, probablement, ambicioses en el treball, amb ganes de créixer. I es converteix en una obsessió, per la qual cosa no desconnecten, perquè creuen que podrien haver fet més i que podrien haver-ho fet millor”, explica Elena Daprá, psicòloga sanitària experta en benestar psicològic i tècnic perit en riscos laborals.

Per això, els afectats fan un esforç heroic i allarguen la jornada laboral amb hores extra moltes vegades no reconegudes, amb la finalitat de donar compliment diari a aquestes labors inassolibles que no poden deixar pendents i amb la ferma convicció que l’endemà ocorrerà el mateix.

Els principals símptomes de la sisifèmia són el cansament mental progressiu, l'aïllament social, trastorns psicològics, o malalties físiques relacionades.





Per Consumer/eroski.com