L’Observatori del Comerç constata perfils de compra i motivacions diferenciades entre turistes i excursionistes

Uns turistes passant davant d’un establiment comercial. Foto: ATV

L’Observatori del Comerç, impulsat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), ha presentat aquest dijous, 5 de juny, els resultats de la seva quarta onada (desembre 2024 – abril 2025). Els resultats confirmen que existeixen perfils de compra i motivacions diferenciades en funció de si els visitants són turistes o bé, excursionistes. En aquest sentit, durant la temporada d’hivern els excursionistes visiten més sovint el país, compren productes de primera necessitat i valoren sobretot el preu mentre que els turistes associen les compres a una experiència més de la seva estada al país. A destacar també que a l’hivern, per exemple, disminueix la despesa mitjana per persona i dia respecte a la tardor, tot i que la xifra és superior a la registrada a l’estiu.

Així es recull en les enquestes de la quarta onada de l’Observatori del Comerç realitzada a partir de 904 enquestes personals a visitants realitzades a les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana, Sant Julià de Lòria i el Pas de la Casa.





Els excursionistes, claus en la recurrència i en aportar dinamisme al comerç

L’enquesta d’hivern mostra que els excursionistes visiten Andorra gairebé 7 vegades a l’any i tenen una intenció més alta de retornar, especialment a la primavera i a l’hivern. També són els que destinen més pressupost a compres (112,35€) destacant el tabac, la perfumeria, l’alimentació i les begudes alcohòliques, entre els productes més adquirits.

Un dels aspectes a posar en relleu és que durant l’hivern, el Pas de la Casa registra un increment significatiu de les compres realitzades per part d’excursionistes i es consolida com una zona clau de consum per a visitants de proximitat. A més, en aquest aspecte, el preu esdevé un factor determinant en la decisió de compra, molt per sobre d’altres criteris.





Turistes i excursionistes: perfils de compra diferenciats

Els turistes, en canvi, associen l’acte de compra a una experiència lligada a la destinació. El comerç esdevé part de l’estada al país. Destinen a compres 75,23€, que és menys pressupost que els excursionistes. Entre els productes més comprats per aquest col·lectiu hi ha la vestimenta i calçat no esportiu, la perfumeria i el tabac, mentre que s’observa una menor incidència en productes com l’alimentació o la farmàcia.

Pel que fa a la valoració global del comerç, els turistes puntuen molt positivament la seguretat, la qualitat dels productes, l’espai urbà i l’atenció rebuda. Uns aspectes que també coincideixen amb els excursionistes.

També s’observen diferències de productes segons el país de procedència dels visitants. Els francesos es decanten per productes com el tabac, les begudes alcohòliques i la perfumeria, mentre que els espanyols prefereixen la perfumeria, la moda i els accessoris.

Tot i aquestes variacions, l’estudi destaca que la gran majoria dels visitants recomanarien Andorra com a destinació de compres (un 89,2% dels enquestats), especialment els excursionistes, que valoren la varietat i la relació qualitat-preu de l’oferta.

El comerç continua sent un dels actius més valorats del país, i un dels principals motors per a l’atracció i la repetició de visites.