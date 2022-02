L’obra ‘La llista de les coses impossibles’ guanya el XI Premi Carlemany per al Foment de la Lectura

El XI Premi Carlemany per al Foment de la Lectura se l’ha endut enguany l’autora Laura Gonzalvo per la seva obra ‘La llista de les coses impossibles’. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. Els membres del jurat juvenil eren: Toni Hernández, Júlia Martínez i Joan Bastida, del Col·legi Mare Janer; Fernando Daniel Da Silva, Alèxia Hernández i Saleta Porta, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp, i Emma Caraguel, Melissa Hamel i Valeria Mary Stevens, del Lycée Comte de Foix. Prèviament, un consell lector —format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Montserrat Fernández (Col·legi Mare Janer), Rosalina Areny (Lycée Comte de Foix) i Carme Pegalajar (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions— ha estat encarregat de seleccionar cinc obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

L’edició del premi d’enguany ha comptat amb la participació de 35 originals. Edició de l’obra: 2022, amb el segell de Columna Edicions. Data de publicació: 4 de maig del 2022. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.

L’autora

Laura Gonzalvo va néixer a Mataró el 1978. Amb una formació interdisciplinària que va des de les humanitats fins al màrqueting passant per la literatura infantil i juvenil i l’edició, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a la paraula. Ha fet de contacontes, assistent editorial, editora de taula, redactora, encarregada de comunicació i directora de màrqueting. Ha coordinat projectes editorials i empresarials. Ha escrit, redactat, organitzat, corregit i implantat continguts, plans de màrqueting i estratègies de comunicació. I sempre ho ha fet traduint en paraules l’emoció i el sentit de cada projecte, explicant la història que bategava al darrere. La llista de les coses impossibles, Premi Carlemany 2021, és la seva primera novel·la.

L’obra

Diu la Clara que quan el Guim la va deixar, algunes setmanes abans de fer divuit anys, ho va fer perquè tenia ganes de fer coses, de viure la vida. Que no sabia, que no podia saber, que només sis mesos després es quedaria tetraplègic en un accident de moto i que seria ella qui viuria la vida que ell s’havia imaginat. Diu que la del Guim va acabar sent una vida totalment diferent. Una on tot allò que anhelava eren coses que no podria tornar a fer o a tenir mai. O això era el que els altres li deien.

‘La llista de les coses impossibles’ és la història de la Clara i del Guim. Una història de somnis i de realitats, de desitjos i de ferides. Una història d’amor i de vida. Una novel·la addictiva, senzilla però profunda alhora.