L’obra “Abrakadabra” farà temporada al Teatre Aquitània portant el talent andorrà fronteres enllà

L’Escena Nacional d’Andorra ha anunciat que l’obra Abrakadabra farà temporada al Teatre Aquitània de Barcelona, consolidant així la projecció exterior d’una producció 100% andorrana. Després de l’èxit aconseguit al país, la comèdia farà el salt a la cartellera barcelonina, del 3 al 26 d’abril de 2026. Amb dramatúrgia original de Juanma Casero –guardonat amb el Premi Grandalla Crèdit Andorrà 2023 a la XLV Nit Literària i de les Arts–, Abrakadabra és una comèdia agredolça que combina humor punyent, nostàlgia i tendresa per a parlar de la mort, els vincles familiars i les segones oportunitats.
La producció està dirigida per Joan Anton Rechi, reconegut director amb trajectòria internacional, i compta amb un repartiment encapçalat per Meri Duró, acompanyada d’Oriol Guillem, Joan Hernández, Joel Pla, Irina Robles, Elena Santiago, Elisabet Terri i Toni Zamora.
Coproduïda per l’Escena Nacional d’Andorra, el Festival Andorra Crea i L’Animal Escola de Teatre, Abrakadabra demostra la maduresa i la capacitat creativa del sector teatral andorrà. La seva arribada a Barcelona representa una fita important per al projecte i per al conjunt de les arts escèniques del país.
Abans de fer el salt a Barcelona, es podrà gaudir d’aquest espectacle al Principat, un cop més, en el marc de la diada del Cap Butaca Buida, que tindrà lloc el pròxim 21 de març, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, a les 20:30 hores. Cap Butaca Buida és una acció col·lectiva del sector teatral català que neix amb l’objectiu d’omplir tots els teatres de Catalunya en una mateixa jornada. Celebrada també a València o les Illes Balears, aquest any, Andorra s’adhereix a aquesta iniciativa gràcies a la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella amb l’Escena Nacional d’Andorra.
Fitxa artística i tècnica
Direcció: Joan Anton Rechi
Intèrprets: Meri Duró, Uri Guillem, Joan Hernández, Joel Pla, Irina Robles, Elena Santiago, Elisabet Terri i Toni Zamora
Versió i traducció: Irina Robles, Joan Anton Rechi i Juanma Casero
Disseny de llums: Joan Anton Rechi, Sonica
Disseny de vestuari: Maria Solsona
Disseny de perruqueria i maquillatge: Inés del Busto
Disseny d’espai escènic: Joan Anton Rechi
Espai Sonor: Kic Barroc i Fonorama Studio
Disseny de producció i producció executiva: L’Animal Escola de Teatre, Juanma Casero
Assistent de producció: Lua Roca
Foto i vídeo de la companyia: Dani Abreu, Keylight Films
Disseny de cartell: Naiara Galdós
Comunicació i xarxes socials: Escena Nacional d’Andorra, L’Animal Escola de Teatre, Irina Robles
Serveis Tècnics: Sonica
Coproducció: Festival Andorra Crea, Escena Nacional d’Andorra i l’Animal Escola de Teatre
ENTRADES I INFORMACIÓ:
Les entrades i tota la informació pràctica sobre funcions i horaris es poden consultar al web del Teatre Aquitània: https://www.aquitaniateatre.com/es/programacion/c/193-abrakadabra.html.
I per a la diada de Cap Butaca Buida les entrades estan disponibles a: https://comuandorralavella.entradas.plus/entrada/es/comprarEvento?idEvento=2 0440.