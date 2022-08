L’objectiu de la dieta inversa

La dieta inversa o reverse diet, és una dieta que tracta d’incrementar gradualment la ingesta de calories després de seguir un règim molt restrictiu de forma prolongada.

El que s’aconsegueix amb ella és prevenir guanyar greix corporal i recuperar el metabolisme, evitant el tan temut efecte rebot; és a dir, restablir els nivells hormonals existents abans de començar la dieta tot reincorporant a poc a poc aquells aliments que eren prohibits en les fases anteriors.

La dieta inversa està basada principalment en la ingesta de proteïnes i la reducció al mínim dels carbohidrats i els greixos, i l’ideal és seguir-la com a màxim dos o tres mesos i combinar-la amb activitat física.

És molt recomanable, com dèiem, tant per a aquelles persones que han passat per una dieta d’aprimament restrictiva i que volen adaptar-se a la nova normalitat, com per a aquells que estan realitzant una dieta i han arribat a una fase d’estancament.

S’ha de tenir en compte però, que per a considerar un estancament real han de passar almenys quatre setmanes sense baixar de pes, pel que hem d’estar segurs que no és un estancament temporal (quelcom molt freqüent).

Malgrat els seus beneficis, cal tenir en compte que és una dieta complexa (cal controlar molt bé la ingesta calòrica per a fer-la correctament) i que els seus resultats no estan demostrats científicament a dia d’ara.