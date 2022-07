L’obertura del casino, el 4 de març de l’any que ve

El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) ha pres la decisió d’allargar el termini per a l’obertura del futur casino fins al 4 de març de l’any que ve. Aquesta és la resolució adoptada després de la demanda presentada per Jocs SA per a retardar l’obertura del centre de joc.

D’aquesta manera, tal com ha posat en relleu el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, la nova data per a l’obertura del casino serà aquest 4 de març, després que s’hagin tingut en compte els arguments esgrimits per la concessionària per a justificar el retard, ja que l’inici de l’activitat estava previst per al 4 de setembre.

D’aquesta manera, Jover ha explicat que s’han tingut en compte “les proves documentals” presentades per Jocs SA “on es justifiquen els endarreriments” en el subministrament i altres qüestions que han fet que les obres no puguin estar acabades en el termini fixat. Per a l’anàlisi, s’ha comptat amb el suport del ministeri de Territori i Habitatge per a les qüestions tècniques referents a l’edificació. El CRAJ ha pres la decisió aquesta setmana i ha fixat que la pròrroga vagi, justament, des del 4 de setembre fins al 4 de març.