L’MCTA ret homenatge a Modest Cuixart en un octubre amb activitats per a tots els públics

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) presenta la programació d’octubre amb activitats culturals adreçades a tots els públics, que combinen tallers creatius, participació en esdeveniments socials com el 13è Saló de la Gent Gran i una conferència dedicada a Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement.
El 2 d’octubre, el Museu iniciarà la programació participant en el 13è Saló de la Gent Gran, que tindrà lloc a la Sala Prat del Roure de les 9 hores a 19.30 hores. Es tracta d’un esdeveniment pensat per a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i apropar-lo a serveis i propostes culturals, socials i de salut. L’equipament hi serà present amb un estand informatiu i oferirà un taller gratuït de mosaic amb goma eva que s’impartirà en dues sessions: la primera de les 10 hores a les 12 hores i la segona de les 15 hores a les 17 hores. L’activitat tindrà un aforament de 12 persones sense reserva prèvia. Els usuaris del Saló podran participar a mesura que s’alliberin les places.
Seguidament, l’11 d’octubre continuaran les activitats familiars amb un taller de paisatge per capes inspirat en l’obra Paisatge amb família de pagesos, de Joaquim Sunyer on grans i petits elaboraran el seu propi paisatge dibuixant, retallant i superposant diferents làmines de cartolina de colors.
El 18 d’octubre seguiran les activitats amb un taller de fanalets prenent com a referència l’obra Crepuscle del pintor català Lluís Graner i Arrufí. Durant l’activitat els participants elaboraran el seu propi fanalet de paper, li donaran forma utilitzant la tècnica del punxó i finalment el decoraran amb pintura guash.
Finalment, les activitats clouran amb un acte dedicat al centenari del naixement de Modest Cuixart. El 30 d’octubre, Pilar Giró comissària de l’exposició ‘Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen’ impartirà la conferència ‘Modest Cuixart: un relat íntim’ on proposarà un recorregut per la vida i obra de l’artista. L’activitat tindrà lloc a les 19 hores i el preu de l’entrada serà de 5 euros per assistent i es pot reservar a través del correu reserves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800.
PROGRAMA
Dijous 2 d’octubre: Taller de mosaics de goma eva
- Per a tots els públics*
- Sessions: De 10 hores a 12 hores i de 15 hores a 17 hores.
- Activitat gratuïta
Dissabte 11 d’octubre: Petits escenaris. Crea un paisatge per capes
- Per a tots els públics*
- Sessions dissabte: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h.
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
Dissabte 18 d’octubre: Llums de colors. Crea el teu fanalet de paper
- Per a tots els públics*
- Sessió: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17h.
- Preu de l’activitat 2 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
Dijous 30 d’octubre: Conferència ‘Modest Cuixart: un relat íntim’ a càrrec de Pilar Giró
- A partir de 12 anys acompanyats d’un adult*
- Sessions dissabte: 19 h
- Preu de l’activitat 5 euros per participant amb reserva prèvia
- Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800