L’MCTA reobre portes amb la mostra “Vincles”, sobre Cuixart

L’exposició es titula “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen” (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) obre, novament, des d’aquest divendres, 21 de febrer, les seves portes amb la nova exposició “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”. La nova mostra, comissariada per Pilar Giró, és fruit d’una col·laboració inèdita entre la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza i la Fundació Cuixart, que celebra el centenari del naixement de Modest Cuixart.

A través de les 44 obres que conformen la mostra, es tindrà l’oportunitat de descobrir, diàlegs fascinants entre les obres de Cuixart, un dels artistes més destacats de la pintura catalana del segle XX, i diferents peces de la col·lecció, on destaquen artistes com Casas i Carbó, Grau Sala, Torres García, entre d’altres. D’aquesta manera, “Vincles” anima al públic a formar part d’aquesta conversa visual, submergir-se en l’univers cuixartià i revelant connexions pictòriques i extrapictòriques que es retroben al voltant de dos grans grups: Rostres i figures i Natura insòlita.

A més, l’exposició es veu també enriquida per la col·laboració amb la Fundació ONCA, que atorga una dimensió musical a les obres amb una banda sonora original creada per Bernat Torra, David Sanz, Jordi Claret i el grup Fonorama format per Lluís Casahuga, Kic Barroc i Toni Gibert.

Finalment, per a una experiència més completa, el museu posa a l’abast material exclusiu que complementarà la visita. Durant el recorregut, es podrà gaudir d’una audioguia en diversos idiomes que oferirà informació detallada sobre les obres, així com a la banda sonora dissenyada per a l’exposició.

També es podran ampliar els coneixements artístics explorant les pantalles interactives que presenten imatges i curiositats.

Per a acabar, si es desitja continuar explorant la mostra des de casa, es podrà adquirir el catàleg de l’exposició a la botiga del museu.





L’exposició es podrà visitar fins al 4 de gener de 2026, en els següents horaris: