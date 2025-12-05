L’MCTA organitza un taller per a crear menairons de Nadal

Activitats relacionades amb el Nadal, aquest desembre
Activitats relacionades amb el Nadal, aquest desembre (MCTA)

Aquest proper dissabte, dia 6 de desembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) inicia les activitats familiars corresponents a aquest mes amb un taller familiar on els assistents podran crear el seu propi menairó de Nadal utilitzant materials senzills i accessibles, com ara paper i colors. El taller s’inspira en la tradició folklòrica nadalenca del Pirineu i convida als participants a donar forma al seu propi personatge màgic.

El taller tindrà cinc sessions, en horaris de matí i tarda: a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h. És una activitat a partir dels 4 anys i per a prendre-hi part es necessària la inscripció prèvia trucant al telèfon 800 800 o escrivint al correu electrònic reserves@mcta.ad.

