L’MCTA organitza un taller per a crear corones de Nadal artesanals

Per al dijous, 11 de desembre, el Museu Carmen Thyssn Andorra (MCTA) està organitzant “un taller creatiu i ple d’esperit festiu”, en col·laboració amb l’estudi floral Flywels! A través d’aquest taller s’aprendrà a elaborar “una preciosa corona de Nadal artesanal”, combinant avet natural, eucaliptus, cotó i altres elements nadalencs que aportaran textura, aroma i calidesa.
Durant el taller, els participants descobriran, pas a pas, com dissenyar i muntar la seva pròpia corona, personalitzant-la amb detalls que reflecteixin el seu estil i la màgia d’aquestes dates tan assenyalades. El taller començarà a les 19 hores i és necessari fer la inscripció prèvia al telèfon 800 800 o al correu electrònic reserves@mcta.ad. Les places són limitades.