L’MCTA organitza un taller familiar per a crear un “paisatge per capes”

Aquest pròxim dissabte, 11 d’octubre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) dona el tret de sortida als tallers de cap de setmana amb una proposta familiar molt especial. L’equipament cultural ha organitzat un taller de paisatge per capes, inspirat en l’obra Paisatge amb família de pagesos, de Joaquim Sunyer. D’aquest taller se’n faran fins a cinc sessions.
Al llarg de l’activitat els participants crearan el seu propi paisatge combinant formes, dibuixos i retalls, i jugant amb la superposició de làmines de cartolina de diferents colors. Segons el museu, serà una experiència creativa per a descobrir noves maneres de representar la natura en família.
Dades d’interès:
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Reserves: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Important: Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult