L’MCTA celebra un Nadal ple d’activitats per a tothom

Cartell de les activitats de desembre al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA)

Durant la temporada nadalenca, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ofereix un seguit d’activitats que tenen com a temàtica central celebrar la creativitat i l’esperit festiu a través de l’art. Aquestes activitats no només permetran als visitants conèixer noves tècniques, sinó que també els involucraran directament en experiències inclusives, ja que un dels tallers ha estat dissenyat pels usuaris del programa Fent Camí de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM).

Aquest passat dissabte, dia 2 de desembre, ha tingut lloc el taller “Instruments musicals”, a càrrec del col·lectiu Fent Camí de l’FPNSM. Aquest taller estava inspirat en la Banda Sonora Original de Khrôma. Amb un enfocament inclusiu permetia a les famílies crear instruments musicals mitjançant elements reciclats com els rotlles de paper i les ampolles de plàstic. Aquesta col·laboració amb el programa d’inserció laboral per a persones amb discapacitat Fent Camí i l’FPNSM, se celebrava per segona edició en el marc de les activitats sobre conscienciació social, al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, d’avui 3 de desembre.

Per a continuar amb les activitats familiars, el taller “decoració de corones de Nadal” del dissabte 9 de desembre, oferirà als assistents l’oportunitat de contagiar-se de l’esperit de Nadal. Durant la sessió, els participants hauran de transformar corones blanques en decoracions úniques, utilitzant la tècnica de collage. Aquesta tècnica està connectada amb artistes contemporanis de l’exposició “Khrôma. L’univers emocional del color” i permetrà conèixer diverses formes d’expressió plàstica.

Finalment, el dissabte, dia 16 de desembre, es practicarà l’ús de l’aquarel·la en el taller “boles decoratives amb missatge”, on els participants podran donar forma a boles per a l’arbre de Nadal i escriure missatges al seu interior per a les seves persones especials.

Les activitats estan dissenyades per a nens a partir de 4 anys i és important recordar que tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult obligatòriament. És necessari realitzar reserva prèvia a través de correu electrònic a reserves@mcta.ad o pel telèfon +376 800800, ja que les places són limitades.





PROGRAMA D’ACTIVITATS DESEMBRE 2023

Ja celebrat. 2 de desembre 2023:

TALLER D’INSTRUMENTS MUSICALS, DEL COL·LECTIU FENT CAMÍ DE L’FPNSM – Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat del 3 de desembre.

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





9 desembre 2023:

TALLER DECORACIÓ DE CORONES DE NADAL

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





16 desembre 2023:

TALLER BOLES DECORATIVES AMB MISSATGE

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





Inscripcions gratuïtes

Reserva obligatòria al correu electrònic reserves@mcta.ad o bé al número de telèfon 800 800.