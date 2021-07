Llums solars per a il·luminar els espais exteriors

L’energia solar és renovable, il·limitada i neta. Aprofitar la llum solar per a il·luminar els espais exteriors és una opció sostenible que permet estalviar. Les llums solars són una interessant alternativa a l’electricitat i que té molts avantatges. A continuació et revelem tots els seus punts forts.

L’energia solar com el seu nom indica és produïda pel sol, per això és inesgotable, genera poca contaminació i és sostenible amb el medi ambient.

Les llums solars són ecològiques, fàcils d’instal·lar, transportar i mantenir. Treballen de manera automàtica i suposen un estalvi. Creen ambients càlids i màgics en qualsevol espai exterior. Ofereixen un plus de seguretat, ja que no necessiten cables ni instal·lació. A més no generen costos addicionals d’electricitat.

Pots trobar una gran varietat de llums basats en l’energia dels raigs del sol. Pots triar entre els llums solars: balises, penjolls, garlandes, focus, amb sensors, etc. Cada zona i moment tenen una llum especial.

A l’hora de triar llums solars has de tenir en compte alguns factors:

Lluminositat. El lumen és la unitat de mesurament per la qual es mesura la quantitat de llum produïda per una font de calor. A major nombre de lúmens major lluminositat i major lluentor.

El lumen és la unitat de mesurament per la qual es mesura la quantitat de llum produïda per una font de calor. A major nombre de lúmens major lluminositat i major lluentor. Color. Existeixen diferents tipus de colors: blanca, groga, blavosa o vermella. Dependrà de l’ambient que vols generar.

Existeixen diferents tipus de colors: blanca, groga, blavosa o vermella. Dependrà de l’ambient que vols generar. Protecció . Si vols llums solars resistents i duradores has de parar esment al grau de protecció IP. Com més gran sigui el grau de protecció IP, més protegides estan els sistemes de les lluminàries.

. Si vols llums solars resistents i duradores has de parar esment al grau de protecció IP. Com més gran sigui el grau de protecció IP, més protegides estan els sistemes de les lluminàries. Autonomia . Ocorre igual que amb la lluminositat, a major capacitat de bateria més temps d’emissió tindrà una llum solar. Ofereixen com a mínim 8 hores d’autonomia.

. Ocorre igual que amb la lluminositat, a major capacitat de bateria més temps d’emissió tindrà una llum solar. Ofereixen com a mínim 8 hores d’autonomia. Sensors de moviment. Alguns models inclouen aquest tipus de sensors. S’ha de tenir en compte la distància i l’angle d’actuació del sensor.

