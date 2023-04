Llum verda de la CASS a l’entrada dels psicòlegs a la cartera de serveis i al reconeixement de la fibromiàlgia com a patologia

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), reunit aquest dimarts, ha aprovat l’actualització dels preus públics de tramitacions administratives que no es modificaven des del 2019. Les modificacions més significatives són l’increment de 10 cèntims per full imprès de còpies o llistats demanats per afiliats, així com una nova tarifa de revisió mèdica a demanda d’una altra organisme de seguretat social. Cal destacar que tots els certificats i extractes realitzats pel portal són gratuïts.

D’altra banda, el consell d’administració també ha aprovat la licitació d’un concurs públic internacional per a la contractació d’una consultoria per a definir l’estratègia del futur entorn informacional de l’àrea de suport i estadística de la CASS. Amb aquesta consultoria es vol aconseguir millorar els procediments i eines d’extracció de dades per a obtenir informació més ràpidament i de major qualitat.

Així mateix, s’ha resolt favorablement la proposta de tarifes per al 2023 de l’Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de la Fundació de Gestió sanitària i, també, l’adjudicació de diversos concursos.

Igualment, el consell d’administració ha informat favorablement la proposta de Decret d’actualització de les tarifes dels mòduls sanitaris de l’atenció residencial sociosanitària d’acord a l’IPC de l’any 2022. També s’ha donat llum verda a que els professionals de la salut de l’àmbit de la psicologia acreditats pel Govern puguin signar conveni amb la CASS, efectuant-se, però, un seguit d’observacions en relació als requisits a tenir en compte per a exercir la psicologia clínica.

Per altra banda, des de la CASS es valora de forma favorable que es regulin els actes de psicologia, però s’han efectuat una sèrie d’observacions que haurien de ser tractades abans de l’entrada en vigor del decret que es demana sigui l’1 d’agost de 2023.

Des del consell d’administració de la CASS es valora favorablement codificar de forma separada la fibromialgia, que actualment la CASS codificava com “Miàlgia i miïtis, inespecificades. Fibromiïtis”. Així mateix, es demana al Ministeri de Salut que es procedeixi a l’actualització de la taula de patologies del decret de l’any 2015 fent referència a l’actual d’Espanya i adaptant-la a la realitat actual andorrna, ja que l’espanyola està codificada amb la codificació internacional de malalties CIM10 i al Principat s’està utilitzant la CIM 9.

Finalment, el consell d’administració ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, la CASS i la societat clíniques geriàtriques SA per a la concertació de 45 places de servei de residència assistida per a persones en situació de dependència i 10 places de servei de Mitja Estada Assistencial per a la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar.