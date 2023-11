Llum verda al Projecte de llei de modificació de la Llei de seguretat privada

Un agent de seguretat privada (freepik)

L’Executiu ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de seguretat privada. Després de la seva aplicació pràctica durant un any, es considera necessari introduir un seguit de canvis molt puntuals i concrets en el text amb l’objectiu de facilitar el funcionament de les empreses d’aquest àmbit.

Aquest sector d’activitat complementa la tasca del Cos de Policia i de les institucions públiques del país pel manteniment de l’ordre públic, oferint suport al conjunt de mesures destinades a la protecció social. Justament, els ajustaments a la llei s’han fet en consonància amb els suggeriments que les companyies dedicades a la seguretat privada han fet arribar al Ministeri de Justícia i Interior.

Entrant al detall, al Projecte de llei s’hi inclou la possibilitat d’atorgar autoritzacions provisionals per a exercir de vigilant com a personal de suport amb funcions bàsiques i limitades.

La sol·licitud per a obtenir-les les ha de tramitar l’empresa interessada i es farà efectiva si es compleixen amb els requisits imprescindibles marcats a l’apartat 1 de l’article 23 de la llei vigent; com ara ser major d’edat, tenir l’aptitud física i psicològica necessàries per a l’exercici de les funcions, no tenir antecedents penals per delictes dolosos o no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de l’ofici per sentència judicial ferma.

Així mateix, s’estableix que durant el primer mes des que són contractats, els vigilants privats titulars d’un permís provisional han de seguir una formació preliminar. Tenint en compte el caràcter provisional de l’autorització, es determina que els vigilants privats provisionals hauran de presentar-se obligatòriament a la convocatòria de les proves oficials previstes immediatament després de la data d’obtenció de l’autorització d’exercici provisional. La superació de les proves que acreditin els coneixements i la capacitat necessaris per a l’exercici de les seves funcions comportarà l’obtenció de l’autorització d’exercici definitiva.

Amb aquesta mesura es pretén dotar el procés de contractació de personal del dinamisme necessari, sense minvar els estàndards de capacitació establerts per la Llei de seguretat privada.

D’altra banda, es modula el requisit relatiu a l’acreditació del nivell de coneixement del català, a través de la incorporació d’una disposició que permet suplir la manca d’acreditació del nivell de coneixement requerit pel compromís de seguir una formació específica de català. A l’efecte de garantir l’eficàcia d’aquesta disposició, es preveu expressament que la manca de seguiment de la formació específica en català comporta la revocació de l’autorització d’exercici de la professió i la cancel·lació d’ofici de la inscripció en el Registre de seguretat privada. Així mateix, també s’elimina el requisit de tenir el permís de conduir.