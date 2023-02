Llum verda al pla d’estudis del màster en gestió musical de la Humanium University

Les persones que tinguin el màster podran treballar en diferents camps de la música (iStock)

El Govern ha aprovat el decret d’aprovació del plans d’estudis del màster en gestió musical de la Humanium International University. L’Executiu ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida els plans d’estudis.

El estudiants que completin el màster tindran la formació per a treballar com a assessors musicals i culturals d’empreses, de mitjans de comunicació i d’institucions públiques; de gestors o de directors de festivals, de cicles de concerts i de programacions musicals; de gestors d’organismes musicals, tant de l’àmbit públic com del privat; de promotors d’empreses relacionades amb l’àmbit de la música; i d’investigadors en equips de recerca en un context de recerca, desenvolupament i innovació, entre d’altres.

El màster en gestió musical contempla una formació de 120 crèdits europeus, corresponent a 2 cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual, però algunes unitats d’ensenyament poden incloure activitats presencials –com ara classes magistrals, tallers, ponències, concerts o posada en pràctica de projectes–, les quals no superaran un terç de la docència total. Les llengües vehiculars són el castellà i l’anglès.

Els màsters són una titulació de nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ).