Llum verda a la presa en consideració de la Proposició de llei de les finances comunals

Tots els grups parlamenteris han donat suport a la presa en consideració de la Proposició de llei de les finances comunals, entrada a tràmit parlamentari pels set comuns. Es tracta “d’un text que introdueix actualitzacions i aclareix certs apartats”, ha exposat la consellera general Demòcrata Maria Martisella, “inclou avenços i, en certa manera, homogeneïtza el marc tributari entre totes les administracions comunals”.

Ara bé, i per poder fer una “anàlisi acurada” de l’impacte econòmic que poden tenir certes modificacions, Martisella ha apel·lat al treball d’esmenes i al que es durà a terme en el si de la Comissió legislativa d’economia.

Per la seva part, la formació socialdemòcrata ha demanat un informe econòmic “sobre el seu impacte sobre la recaptació dels comuns i l’efecte que pugui tenir sobre l’administració central”. López també s’ha mostrat preocupat per la qüestió de l’increment de l’impost sobre els rendiments arrendataris: “Pot tenir efecte sobre l’increment dels preus dels lloguers ens sembla un nivell impositiu molt elevat. Ens sembla que una decisió tan important com aquesta mereix una anàlisi en profunditat”, ha explicat.

Durant la defensa de la posició de vot, el conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independent, Joan Carles Camp, ha demanat tenir en compte la situació dels comuns que tenen camps de neu, ja que “els hi computa el deute d’aquesta explotació al sostre d’endeutament, però els ingressos no computen com a entrades”.