Llum verda a 125 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi i 100 de treball sense residència

Treballadors del sector de la construcció (ANAEconomia)

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi. Una quota que va obtenir el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social en la sessió del 19 de novembre d’enguany. Entrant al detall, la quota contempla un total de 125 autoritzacions, de les quals 25 queden reservades per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

En relació amb el termini de presentació de sol·licituds dels permisos, aquest s’iniciarà a partir de l’entrada en vigor del reglament, prevista el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

En paral·lel, el Consell de Ministres ha donat llum verda al Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, que inclou un total de 100 permisos d’aquesta categoria. Tenint en compte que el darrer contingent de també un centenar d’autoritzacions, que es va aprovar al desembre de 2022, gairebé s’ha esgotat s’ha considerat necessari una nova quota.

En relació amb el termini de presentació de sol·licituds dels permisos, aquest s’iniciarà a partir de l’entrada en vigor del reglament, prevista el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).