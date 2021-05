Llum verd al nou codi de cirulació i l’enduriment de sancions per l’ús del mòbil i l’excés de velocitat

El Consell General ha aprovat el nou codi de circulació. Un text que endureix les sancions per excés de velocitat i l’ús mòbil al volant , conductes que causen una gran part dels accidents de trànsit.

També es regula per primera vegada l’ús dels patinets elèctrics establint-se com a obligació l’ús del casc, la circulació per la calçada en vies urbanes i la prohibició a menors de 14 anys.

La nova llei estableix una àmplia regulació per reglament perquè sigui més dinàmica i adaptable als canvis que el codi anterior.