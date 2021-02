Llum verd a la llei de banders mentre l’oposició critica el port d’armes

El treball en comissió de la modificació de la llei de banders va estar marcat per la polèmica sobre el port d’armes dels agents en casos especials.

I també aquest tema ha planat sobre la votació d’aquest text legal que, efectivament permet aquesta possibilitat. Terceravia volia que es limités el tipus d’armes que es poden emprar. El conseller Oliver Alís ha criticat que “sembla que la voluntat de demòcrates, liberals i Ciutadans Compromesos és que esdevingui un cos repressiu”, criticant que la intenció del Govern “era que el cos pogués fer un ús més general de les armes de la categoria que fos”.

Per aquest motiu han votat en contra com també ho han fet els socialdemòcrates que creuen que la llei no té massa sentit. Només ha comptat amb el suport dels grups de la majoria. En aquest sentit, el conseller general del PS, Roger Padreny ha valorat que es tracta d’una llei “que històricament és un nyap” a la que s’han afegit “quatre pedaços per fer altre nyap”.

Sílvia Calvó ha assegurat que és una bona llei que reforça la seguretat del cos i facilita que les sancions siguin més àgils. Ha afegit que aquestes competències impliquen “la responsabilitat de tots nosaltres, de donar les eines necessàries perquè les puguin desenvolupar amb major eficàcia i seguretat”.

Durant la sessió de Consell General, a més, s’ha aprovat per assentiment la llei de la persona i la família que elimina la diferència entre unions civils homosexuals i matrimonis civils de persones de sexe diferent. També s’ha donat llum verd a la llei de protecció de dades personals, que vol adaptar la normativa en aquest àmbit a la de la Unió Europea.