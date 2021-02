Lluís Prats s’endú el X Premi Carlemany amb ‘Archie, el nen que parlava amb elefants’

El X Premi Carlemany per al Foment de la Lectura ha recaigut enguany a l’autor Lluís Prats per la seva obra ‘Archie, el nen que parlava amb elefants’. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.

El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. Els membres del jurat juvenil són: Nil Fonseca, Carla Giribet i Elsa Giribet, del Col·legi Sagrada Família; Andrea Jover, Mireia Iranzo i Ariana Pereira de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino; i Alexandra Pereiro, Joan Vergés i Martina Ricart del Lycée Comte de Foix. Prèviament, un consell lector —format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Joana Bonet (Col·legi Sagrada Família), Roser Calvo (Lycée Comte de Foix) i Olga Andrés (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions— ha estat l’encarregat de seleccionar quatre obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

L’edició del premi d’enguany ha comptat amb la participació de 38 originals, una xifra considerablement superior a la registrada l’any passat. Edició de l’obra: 2021, amb el segell de Columna Edicions. Data d’edició: 12 de maig del 2021. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.

L’autor

Lluís Prats va néixer a Terrassa el 1966. Va estudiar Art i Arqueologia a la UAB i a la Universitat de Girona. Ha treballat molts anys com a professor de Secundària i Batxillerat, com a editor de llibres d’art i ha dirigit una productora de cinema a Los Angeles.

Ha publicat més d’una vintena de llibres des de novel·la juvenil a assaig històric. El 2018 va ser guardonat amb el prestigiós premi Strega Ragazzi per Hachiko. El gos que esperava que havia guanyat el premi Josep M. Folch i Torres el 2014, llibre traduït a tretze idiomes. El mateix 2019 va ser guardonat amb el premi Ramon Muntaner per la seva novel·la Kambirí, amb el premi Guillem Cifre de Colonya per Corporació d’alienìgenes i va obtenir per segon cop el Folch i Torres per Estimat monstre.

L’obra guanyadora

Archie, el nen que parlava amb elefants ens situa a Kenya l’any 1947. Una elefanta neix en un poblat a tocar de la plantació de té de la família Cunningham. La infantesa del petit Archibald quedarà marcada per aquest esdeveniment extraordinari. El vincle que s’estableix entre els dos durarà seixanta anys, i res, ni els canvis de continent, ni les moltes voltes que dona la vida, aconseguiran desfer aquella amistat entre un nen i una elefanta, entre l’home i la natura.

Malgrat abandonar Àfrica amb només onze anys, l’Archibald Cunningham somiarà sempre en tornar-hi i retrobar-se amb la seva amistat d’infància i només als seixanta-sis anys, després de jubilar-se, aconseguirà acomplir el seu desig: tornar a veure elefants en llibertat.