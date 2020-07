Lluís Marín, amb “sensacions molt bones”

Lluís Marín va tornar de l’estada a Les Deux Alpes (França) de fa unes setmanes amb molt bones sensacions. El surfista, que va tornar d’aquesta manera a trepitjar la neu, es va retrobar amb el seu estat natural després de set mesos.

Una vegada aparcats els seus problemes físics, Marín mira amb optimisme cap a la pròxima temporada, però, això sí, amb la prudència de saber que físicament ha d’estar novament al cent per cent. A França va tenir dies de surf lliure però també sessions de crono en què va retrobar sensacions, i a més bones sensacions.

Ara tot el treball se centrarà en continuar amb la preparació i adequació física per tornar a la neu, ja al mes de setembre, encara en millors condicions per fer front a una nova temporada en l’elit del boardercross internacional.

Lluís Marín, surfista de neu: “Molt content de tornar a la neu després de tant temps. Les condicions aquest any eren boníssimes, feia anys que no hi havia condicions tan bones al glaciar. Molt bé perquè les sensacions han sigut molt, molt bones. He estat fent uns cronos amb l’equip i he estat fent molt bons temps”.

“Després de set mesos no esperava tornar amb aquestes bones sensacions. D’altra banda, he d’anar també amb bastant compte perquè he rebut molt cops al cap i això fa que tingui una mica més de risc que el normal. L’objectiu principal d’aquesta pretemporada a nivell de la neu és continuar progressant, trobar les sensacions sense agafar massa riscos pel cap”.

“Ara mateix toca un bloc de físic molt important. No sé ben bé encara com anirà el calendari, no ens han donat dates oficials perquè amb això del COVID és bastant complicat. En teoria fins el setembre no anirem d’estada i el que estem preparant ara és l’estat físic. Consistirà en millorar les nostres capacitats físiques, vigilant sempre amb l’esquena que tinc, que ja sabem que és el que és, i ja està, reforçar els punts dèbils”.