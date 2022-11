Lluís Claret, amb el Cosmos Quartet, tanquen la 7a edició del cicle Cambra Romànica

Aquest dissabte va tenir lloc a Canillo l’últim dels concerts del cicle de tardor 2022 organitzat per l’associació Amics del Cambra Romànica. Lluís Claret i el Cosmos Quartet han estat els intèrprets d’aquest cicle, que destaca per l’alta participació i la venda de totes les entrades de tots els 6 concerts.

L’associació fa una valoració molt positiva del cicle d’enguany, en el qual s’han pogut recuperar elements identitaris del mateix i que van haver-se d’aparcar durant les dues últimes edicions. L’exemple més clar és el retorn a les petites capelles del Tarter i Soldeu, i també la recuperació de la coca i xocolata que s’ofereixen després dels concerts. L’eliminació de les restriccions d’aforament han fet que les esglésies s’hagin vist plenes, degut a la gran resposta del públic (habitual i novell) al certamen canillenc.

I és que després de 7 edicions, el cicle és ja conegut dins i fora d’Andorra i ha rebut molt bones crítiques del públic i els elogis dels músics participants.

L’any 2021 es va iniciar una col·laboració amb la Fundació ONCA per al concert inaugural, que s’ha pogut repetir aquest any 2022 amb Marta Cardona de concertino directora. Seguint aquesta línia, aquest any s’ha fet una col·laboració semblant amb l’Ambaixada de França a Andorra, que ha permès portar un grup tan prestigiós com l’Ensemble Baroque de Toulouse, que va fer vibrar el públic al Santuari de Meritxell.

També s’ha comptat amb concerts dels dos guanyadors ex-aequo del 2n premi del Concurs Internacional Cambra Romànica, Bòreas Ensemble i Kambrass Quintet, ambdues formacions amb instruments de vent i que demostren que els joves músics tenen un nivell increïble i que saben treballar els detalls com els intèrprets consolidats.

El recital líric de Duos Romàntics, amb la soprano i el baríton Caroline i Stéphane de Mahieu, i Nicolas Licciardi al piano, van ser els responsables de portar els lieds més apreciats del repertori europeu al cicle, amb una gran acollida per part del públic.

I és que aquesta edició ha estat la més nombrosa de les fetes fins ara, tant per la participació de músics (més de quaranta) com per l’assistència d’espectadors (més de 550), amb el ple a tots els concerts.

L’associació ja pensa en les properes activitats per al 2023, com la que serà la V edició del Concurs Internacional Cambra Romànica i que ja té data: 20 i 21 de maig de 2023.