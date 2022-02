Llovera, un bon candidat per provar la implantació d’elèctrodes a la columna per tornar a caminar

“Quan vaig tenir l’accident, els metges em deien: Ei, Albert, no et preocupis! Ets molt jove i d’aquí un any o d’aquí 10 anys sortirà alguna cosa. Han passat 37 anys”, explica el pilot Albert Llovera.

Fa uns dies es va conèixer la notícia que tres persones amb una lesió medul·lar havien tornat a caminar gràcies a uns elèctrodes implantats a la columna. L’assaig, desenvolupat en un centre especialitzat suís, obre un bri d’esperança a totes aquelles persones que, com el pilot de casa, Albert Llovera, fa molts anys que es mouen en una cadira de rodes.

Som al 2022 i s’obre una petita escletxa per a les persones amb una lesió medul·lar com l’Albert. Fa pocs dies es coneixia que tres persones sense moviment ni sensació a la meitat inferior del cos han tornat a caminar gràcies a la implantació d’elèctrodes a la columna vertebral.

Per al metge rehabilitador de l’Institut Guttmann i director docent, Joan Vidal, aquesta és probablement “una de les notícies més esperançadores per a la gent que pateix una lesió medul·lar”.

En aquest sentit, detalla que és una via de recerca que no servirà només per les persones que han patit aquesta lesió recentment, sinó que “també assenyala que es pot recuperar certa capacitat de marxa en persones que ja fa molts anys que tenen una lesió medul·lar”.

Però quina és la clau de l’èxit d’aquest assaig clínic fet en un centre especialitzat de Suïssa? Segons explica Vidal, es tracta d’aconseguir canvis funcionals sense la necessitat de “canvis estructurals”. L’altra vessant important és com les noves tecnologies podran ajudar les persones que pateixen malalties neurològiques.

Si per a un fàrmac es necessiten entre 7 i 10 anys perquè surti al mercat, amb aquest sistema el Doctor Vidal creu que s’anirà més ràpid del que ens podem imaginar.

Ara cal repetir amb més pacients el que s’ha aplicat en aquests tres casos. “Amb 10 o 15 pacients amb aquest tipus de malalties seria suficient perquè les agències de medicaments aprovin aquest tipus de tecnologia”.

L’Albert podria ser un bon candidat a provar aquest sistema, perquè compleix els mateixos criteris que les tres persones a qui s’ha implantat. Té una lesió completa i espàstica. “És un cas ideal”, assegura Vidal, tot afegint que es tracta d’una persona amb “una activitat física, intel·lectual i cognitiva extraordinari”.

“Tant de bo hi hagués un candidat com jo per poder-ho provar després de tants any”, desitja Llovera.