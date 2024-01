Llovera segueix al Dakar malgrat el fort mal de cap i les males arts d’uns italians

Albert Llovera i equip navegant pel desert del Dakar (FotoEsport)

Eren 118 km contra el crono fins a arribar a les portes de l’Empty Quarter i, sobre el paper, semblava una etapa, la cinquena, de transició en aquest Dakar 2024 abans de disputar la supermarató de 48 hores. Les previsions no s’han acomplert, ha estat un recorregut molt exigent, una mar de dunes, on les enganxades a la sorra, bolcades, accidents… han estat a l’ordre del dia.

Llovera ho deixava clar només arribar al final de l’especial: “Deien que l’etapa anterior a la supermarató era curta i de transició. Un cop superada, la realitat ha estat molt diferent. Amb tot, ha estat una gran experiència i el millor és que estem al final de l’especial”.

Amb diversos vehicles per a arribar al final de l’especial, Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres han creuat la línia de meta a la 20a posició amb un temps de 3h55’10”. La mitjana és una prova més de la dificultat de l’etapa.

Després dels cinc primers dies de competició, el camió #619 acumula un total de 46h27’14” (inclosa la penalització de la jornada d’ahir que al final va ser de 15 hores). Està situat a la posició 21a, encara que aquest lloc pot variar ja que en aquests moments falten més de la meitat dels camions en arribar a l’assistència.





Martin Mazik marca el ritme a l’inici de les dunes de l’Empty Quarter

En una especial curta (només 118), però amb el primer lliurament de dunes del gran desert d’Aràbia, han aparegut en posicions davanteres equips que fins ara havien estat en posicions més endarrerides.

No ha estat el cas de Martin Mazik que ha mantingut la regularitat de les jornades anteriors i ha aconseguit el seu primer triomf al Dakar 2024.

Els seus rivals directes fins a l’arribada de Shubaytah han estat el jove pilot holandès de 21 anys, Mitchel van den Brink, quart a la tercera etapa i el també pilot dels Països Baixos, VicK Versteijnen, que al seu novè Dakar, fins ara, no havia fet la sensació de poder estar entre els millors.

En aquesta etapa, el líder Janus van Kasteren n’ha perdut 25’, mentre que Ales Loprais ha arribat amb un retard de 40’.

El podi d’aquesta 5a etapa l’han format: Mazik-Tomasek-Svando amb un crono de 1h52’25”, seguits de Van den Brink-Torrellardona-Van de Pol, a 1’17”, sent la tercera plaça per a Versteijnen-Van der Sande-Van Dal, a 7’55”.

La classificació provisional de la categoria segueix encapçalada per Janus van Kasteren amb 22’03” d’avantatge sobre el vencedor de la jornada d’avui dimecres.





Aviat es van dissipar els dubtes sobre l’estat físic d’Albert

Llovera-Llobera-Torres, van començar amb precaució el llarg enllaç (gairebé 500 km) que els havia de portar a la sortida de l´especial. Llovera estava millor físicament i l’optimisme, mai no es va perdre del tot, va tornar a ser la nota positiva a l’equip Fesh-Fesh.

Com és habitual, recuperar temps respecte als rivals des de la mateixa sortida va ser l’objectiu del pilot de Guidosimplex, tot i que en aquest cas la situació va ser molt més complicada. Així ho explicava Llovera: “Sortir de tan enrere és una put… , les dunes les trobes destrossades, a més de no poder passar pel millor lloc perquè hi ha gent enganxada i haver de fer la part final del recorregut, unes dues hores, de nit. Ens hem trobat de tot, nosaltres també hem tingut algun problema en alguna cresta, però amb el Jordi Esteve, el Team Tibau i el camió del Team Boucou ens hem ajudat i hem pogut seguir endavant sense perdre un temps excessiu”. A més va voler deixar constància que: “Hi va haver un equip italià al que vam ajudar i que quan va sortir de l’embolic ens va deixar tirats. Al Dakar, també hi ha de tot”.





Un bucle de 818 km (584 cronometrats) al voltant de la localitat de Subaytah

En les properes dues jornades, els equips que segueixen al Dakar 2024 afrontaran l’etapa supermarató de 48 hores, amb moltes incògnites per a revelar a tots els nivells, fins i tot organitzatiu. Un recorregut diferent per a motos i cotxes, obligació d’aturar-se al primer bivac que trobin a partir de les 16 hores, sense connexió amb l’exterior i en conseqüència sense saber quines són les classificacions parcials de la jornada.

Caldrà esperar a divendres (dia 12) en finalitzar aquesta supermarató per a comprovar com està la “salut”, tant dels pilots com de les mecàniques.