Llovera remunta posicions a l’especial inicial del Dakar 2022

Després de l’odissea viscuda en la jornada inicial, Albert Llovera-Marc Torres-Jorge Salvador (Iveco – Fesh Fesh) van protagonitzar, inicialment, una jornada de característiques molt diferents en els 514 km (181 km, d’enllaç i 333 km, d’especial), a cobrir en el bucle amb sortida i arribada en l’assistència de HA’IL. L’Iveco #519 va travessar la línia d’arribada de l’especial entre el trenta millors, després de sortir en l’última posició (55a) de la seva categoria. En la recta final de l’etapa no van poder seguir el mateix ritme per un problema en una roda de l’Iveco. A uns 100 km del bivac van haver d’esperar els mecànics de l’assistència per intentar reparar l’avaria i poder completar l’enllaç.

Llovera-Torres-Salvador surten a la classificació parcial d’aquesta etapa 1B, en la 37a, posició amb un temps de 9h59’26”. Caldrà veure si hi ha, a posteriori, alguna penalització per no haver passat, en el seu horari, pel control horari final.

El Dakar 2022 a un nivell molt alt des de l’inici

Com es preveia, la nit en l’assistència de l’equip Fesh Fesh va ser molt llarga. Els tècnics van revisar el camió i a mitjan matí tot estava llest perquè els responsables de la FIA poguessin verificar que tot estava en ordre. Tot OK, Llovera va comentar: “Tots són uns megacracks, han fet un treball increïble. Són un gran equip FESH FESH”.

Les previsions deien que en el bucle amb sortida i arribada a HA’IL, els participants començarien a trobar la varietat d’obstacles que seran habituals en pròximes jornades, segons Llovera: “Ha estat una especial molt complicada, amb molta sorra i situacions de navegació molt difícils. Sens dubte Marc (Torres), en la mecànica i Coque (Salvador) en la navegació, han fet un treball espectacular”.

Llovera també va comentar: “Durant l’etapa hem parat per ajudar a un company de l’equip FESH FESH, avui per tu demà per mi. Hem tingut problemes amb la roda posterior de la dreta, que en passar per la sorra es desinflava, però no recuperava la pressió normal en sortir de la sorra. Vam pensar que havíem punxat, vam canviar la roda però el problema no es va arreglar. Sembla que el mecanisme que serveix per inflar i desinflar la roda de manera automàtica no funcionava”.

Així doncs, la recta final de la jornada es va veure marcada per aquest incident: “Son les dues de la matinada i acaben d’arribar els mecànics de l’assistència, intentarem reparar i cap al bivac que d’aquí a set hores mal contades, comencem la següent etapa. Estem en carrera i lluitarem fins al final”.

Els Kamaz – Màster continuen dominant, però…

Després del pròleg (etapa 1A), semblava que l’equip rus dominaria a plaer la 44a, edició del Dakar. No obstant això, després de completar la primera etapa real de la prova, les coses sembla que han canviat lleugerament.

En l’especial HA’IL-HA’IL, van continuar guanyant els Kamaz, Dimitry Sotnikov i Eduard Nikolaev van ocupar les dues primeres places, però a continuació es va interposar el pilot txec Ales Loprais. Així doncs, sembla que el nebot del mític Karel Loprais, sis vegades vencedor de la prova, pot posar una mica d’emoció en les especials de l’Aràbia Saudita.

Arriben els primers cordons de dunes

La segona etapa es disputa entre les localitats HA’IL i ARTAWIYAH, en total 568 km, dels quals 230 km, seran d’enllaç i els restants es disputaran contra el crono. Apareixeran els primers cordons de dunes del ral·li que de ben segur seran un sedàs entre els equips que van prendre la sortida a Jeddah, dissabte passat.

Havia de ser el primer dia d’una etapa marathon, però les intenses pluges que estan caient en la zona nord de l’Aràbia Saudita han obligat els organitzadors a modificar l’enllaç fins a les assistències. A priori l’especial no pateix canvis.