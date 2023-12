Llom de porc agredolç (Getty images)

Poques carns hi ha tan versàtils, agraïdes i, per si fos poc, relativament econòmiques en comparació a altres com la de porc. Com se sol dir, perquè és veritat, del porc se n’aprofita tota la carn. Cada una de les seves parts poden fer màgia a la cuina. I, si a més escollim un bon garrí ibèric, aleshores, xampany i festa. Per a aquesta setmana proposem la recepta de llom de porc amb salsa agredolça. Si no podeu menjar aquesta carn, proveu-ho amb un bon corder.

Ingredients:

4 talls de llom de porc (o corder com alternativa)

2 cullerades d’oli d’oliva

Sal i pebre al gust





Per a la salsa agredolça:

1/2 tassa de salsa de soja

1/4 de tassa de vinagre blanc

1/4 de tassa de sucre

2 cullerades de mel

1 cullerada de quètxup

1 cullerada de midó de blat de moro (maizena) dissolta en 2 cullerades d’aigua

1/2 culleradeta de gingebre fresc ratllat

2 grans d’all, picats

1 culleradeta d’oli d’oliva





Passes:

En una paella gran, escalfar les 2 cullerades d’oli d’oliva a foc mitjà-alt.

Salpebrar els talls de llom de porc i cuinar-los fins que estiguin ben daurats per ambdós costats. Això trigarà uns 4-5 minuts per costat, depenent del gruix dels talls de porc. Un cop cuit, treure el llom de la paella i reserva.

En la mateixa paella, afegir l’all picat i el gingebre ratllat. Sofregir-los durant 1-2 minuts fins que siguin aromàtics.

Afegir la salsa de soja, el vinagre de vi blanc, la sucre, la mel i el quètxup a la paella. Remenar bé per a combinar tots els ingredients. Portar la barreja a ebullició i deixa-la bullir lentament durant uns 5 minuts per a reduir la salsa i que es comenci a espessir.

Un cop la salsa ha reduït una mica, afegir la dissolució de maizena i barrejar fins a assegurar-te que la salsa hagi arribat a la consistència desitjada.

Tornar a posar els talls de llom de porc a la paella i deixar-los coure durant uns minuts més, a foc mitjà baix, per a assegurar-se que s’escalfin i s’impregnin de la salsa agredolça.

Servir el llom de porc calent, i si es desitja, acompanyar-lo amb arròs blanc o verdures saltades com a guarnició.