Llívia recupera l’esperit dels festivals de música amb la programació de quatre concerts aquest juliol i agost

Cartell del cicle “Estiu Musical” (Aj. Llívia)

L’entitat Amics de l’Òpera de Girona, l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia i l’Ajuntament de Llívia, amb el suport de la Diputació de Girona, han dissenyat un programa de concerts per aquests mesos de juliol i agost. La proposta cultural s’ha batejat amb el nom d’Estiu Musical i tindrà l’església de Nostra Senyora dels Àngels com a escenari de l’esdeveniment cultural.

Estiu Musical és un programa de quatre concerts que comptarà amb figures catalanes de primer nivell en l’àmbit líric, com ara la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert o el tenor Antoni Lliteres. El projecte també vol donar veu a les joves generacions de cantants i, en aquest sentit, l’últim dels recitals serà ofert per la soprano Larraitz Navas. A més, un dels concerts serà protagonitzat per la pianista cerdana, Laia Martín, que presentarà l’àlbum “Cerdanya: obres per a piano”.

L’especialització musical dels protagonistes farà que, en conjunt, el programa d’Estiu Musical sigui variat i divers. Així, es podrà escoltar des de melodies més populars en el món de l’òpera, fins a temes vinculats a la cançó catalana i italiana o peces a piano vinculades amb la Cerdanya.

El primer dels concerts, el 25 de juliol, el protagonitzaran el tenor Antoni Lliteres, acompanyat al piano de Josep Buforn. Lliteres, nascut a Arfa (Mallorca)ha interpretat les principals obres del repertori sacre d’autors com Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi o Puccini, col·laborant amb les principals orquestres d’Espanya. Buforn, per la seva banda, nascut a Barcelona, i deixeble de Maria Jesús Crespo, entre altres, ha estat pianista acompanyant de l’Orfeó Català i del Cor del Gran Teatre del Liceu. És pianista oficial de concursos internacionals com el Concurs Viñas i col·labora habitualment amb festivals com el de Peralada.

El tercer dels concerts el durà a terme la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, acompanyada al piano per Quim Solà. Coma-Alabert, nascuda a Girona, és una mezzosoprano de renom internacional. Va guanyar el primer premi al Conservatori Nacional de París. Entre les seves estrenes recents es troben el DVD d’Ariane et Barbe-bleue del Liceu de Barcelona i l’enregistrament del Rèquiem de Bottesini amb la London Philharmonic per a Naxos. Per la seva banda, Solà, també nat a Girona, ha rebut classes d’Aquiles delle Vigne i de Jean-Pierre Dupuy i ha fet concerts a diversos llocs de Catalunya i a Itàlia, tant en el paper de solista com en el de pianista acompanyant.

El darrer dels recitals anirà a càrrec de la soprano Larraitz Navas que comptarà amb el suport del pianista Isaac Grau. Navas, nascuda a Usansolo (Bizkaia), amb una mirada oberta, rigorosa i arrelada al territori, representa una nova generació de cantants que entén la música com a llenguatge viu, compartit i compromès. Mentrestant, Grau, que és organista titular a la Cripta de la Sagrada Família de Barcelona, ha estat primer premi del concurs Jugend Musiziert els anys 2019 i 2021.





El segon concert per a Laia Martin i l’estrena del seu l’àlbum “Cerdanya, obres per a piano”

Cerdanya: obres per a piano és el títol de l’àlbum i el text que Martin presenta al programa de concerts Estiu Musical de Llívia. És un projecte molt personal, fruit de la seva trajectòria professional com a pianista i investigadora, i de l’estima per la seva terra i la música catalana.

L’àlbum consta de dues parts. La primera té obres de piano relacionades amb la Cerdanya mai enregistrades fins ara: música de saló, sardanes i ballets de compositors com Pablo Ronsó o Antoni Monsó, la majoria de les quals ha recuperat de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i de l’Arxiu de Músics per la Cobla. Totes aquestes obres estan comentades i contextualitzades al text que forma part de la publicació.

La segona part versa sobre la investigació artística que ha realitzat sobre la Suite per a piano Cerdaña de Déodat de Séverac, en la que la seva procedència cerdana ha estat clau per a entremesclar el paisatge sonor català i cerdà de la primera dècada del segle XX i l’actual. També s’hi troba la imitació dels instruments de la cobla i la presència de l’amistat de Séverac amb el cèlebre compositor i pianista Isaac Albéniz.





PROGRAMACIÓ

25 de JULIOL – 19 HORES

ANTONI LLITERES / TENOR.

JOSEP BUFORN, PIANO.

Cançó catalana i italiana. Verdi i Puccini.





2 d’AGOST – 18 HORES

LAIA MARTIN / PIANO.

Cerdanya. Obres per a piano.

Tindrà lloc la presentació del CD amb el contingut del recital, fruit de les investigacions de la pianista.





8 d’AGOST – 19 HORES

GEMMA COMA-ALABERT / MEZZOSOPRANO.

QUIM SOLA, PIANO.

Recital de veu i piano. Un diàleg entre la cançó catalana i espanyola i la intensitat de l’òpera.





22 d’AGOST- 19 HORES

LARRAITZ NAVAS / SOPRANO.

ISAAC GRAU, PIANO.

Silencis que parlen, sons que brillen, melodies que perduren.





Venda d’entrades

La venda d’entrades es canalitza a través de l’oficina del Museu de Llívia, l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia i el portal web www.entrapolis.com.