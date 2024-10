L’església Mare de Déu dels Àngels (Ajuntament de Llívia)

Llívia participarà, per primera vegada, en el projecte Catalonia Sacra. Es tracta d’una iniciativa conjunta dels deu bisbats amb seu a Catalunya que vol donar a conèixer el patrimoni cultural de l’Església. Les seves línies de treball es basen en tres objectius: oferir formació i informació sobre el patrimoni cultural d’arrel religiosa, promoure activitats per a la millora del seu coneixement i iniciar una dinàmica turística que permeti generar activitat econòmica per al seu manteniment. Catalonia Sacra rep el nom d’Urgelia Sacra, en el cas del programa de visites d’aquest patrimoni del Bisbat d’Urgell.

Llívia s’incorpora al projecte dels bisbats catalans amb l’església Mare de Déu dels Àngels. I són els responsables del Museu de Llívia els que es faran càrrec de la visita guiada. La visita serà el pròxim dissabte, 26 d’octubre, a les 16.30 h, en una activitat que tindrà una durada d’una hora i mitja i que per a participar-hi cal inscriure’s prèviament al web de Catalonia Sacra: https://www.cataloniasacra.cat/

Des del Museu de Llívia s’informa que la visita guiada permetrà conèixer a fons l’església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia, aixecada els segles XVI i XVII sobre d’una altra d’anterior. El seu retaule barroc, les torres, les portades, la pica baptismal o la seva reproducció a Catalunya en Miniatura centraran la visita que anirà a càrrec del director del museu, Gerard Cunill.

L’església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia és de les poques obres arquitectòniques i escultòriques renaixentistes que hi ha a la Cerdanya i només el temple religiós llivienc i el claustre del convent de sant Domènec de Puigcerdà conserven portalades d’aquest estil. El retaule barroc de 1706 va ser destruït el 1936. El retaule major actual, també barroc, és de 1750.

VISITA GUIADA CATALONIA SACRA

Dia: 26 d’octubre de 2024

Hora: 16.30 hores

Lloc: Església de la Mare de Déu dels Àngels de Llívia

Inscripcions i informació a: https://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/780.