Llívia organitza un concurs de fotografia local, coincidint amb la 10a edició del concurs de fotos de flora cerdana “Esteve Sais”

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia convoquen una nova edició del concurs de fotografia de flora cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de la Cerdanya. Aquesta serà la desena edició d’aquest certamen i coincidint amb aquesta efemèride l’Ajuntament de Llívia organitza la 1a edició del concurs de fotografia local amb el tema “Llívia, enclavament únic”. A banda de voler promoure la creativitat artística i posar en relleu el patrimoni, la història, la cultura, la gastronomia i el paisatge del municipi, l’objectiu del concurs és dotar i garantir una imatge per a la portada del Quadern de Llívia que s’estigui editant l’any en curs.
Els organitzadors han obert el període per a la presentació de les obres, termini que finalitza el 8 d’agost de 2026.
La novena edició del concurs de fotografia de flora cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, del 2025, va tenir com a guanyadors:
·Antoni Olivella, primer premi, dotat amb 150 euros, amb la fotografia “Visitant curiós”,
·Rosa Rosell, segon premi, dotat amb 100 euros, amb la fotografia “Esclat”,
·Raimon Anglada i Arumí, tercer premi, dotat amb 50 euros, amb la fotografia “Tresor al Carlit”.
Més informació al respecte, així com les bases, AQUÍ!