Llívia organitza la primera edició d’una cursa ciclista de gravel amb tres itineraris per la Cerdanya

Presentació de la cursa ciclista Gravel Cerdanya (Aj. de Llívia)

L’empresa BackRoad i l’Ajuntament de Llívia organitzaran, el 19 de juliol, la primera edició de la cursa ciclista Gravel Cerdanya. La prova travessarà diferents pobles i indrets de la Cerdanya i tindrà tres recorreguts i distàncies diferents: 179, 100 i 50 quilòmetres, amb sortida i arribada al parc de Sant Guillem.

L’acte de presentació ha estat presidit per l’alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, que ha volgut destacar que aquesta prova ciclista és una nova iniciativa esportiva —que s’afegeix a les ja arrelades en el territori llivienc i que se celebren en el decurs de l’any—, que aposta per a acollir esdeveniments de nivell, però oberts a la participació de tothom. Cruïlles ha defensat que aquestes iniciatives acaben suposant un retorn econòmic per a les localitats que les acull.

La presentació ha comptat amb el director de BackRoad, Albert Vilana, i la regidora de Promoció municipal, Turisme, Cultura i Esports, Marta Catasús, entitats organitzadores de la competició. Vilana ha explicat les principals característiques de la prova, amb tres recorreguts de diferents nivells i exigències. Segons Vilana, la voluntat és obrir la cursa a la participació d’esportistes de primer nivell i també als amateurs i als aficionats. Per aquesta raó, s’han dissenyat tres rutes de menys a més dificultat i que dona la possibilitat de fer-les, també, amb BTT i EBike.

Per la seva banda, Catasús ha destacat l’oportunitat que suposa apostar per l’esport com a pol d’atracció turística, d’un turisme de qualitat que valora l’entorn, fora de temporada alta. Catasús, en la seva intervenció, ha posat l’Ultra Salomon de Bagà, com a exemple.

A l’acte de presentació hi han assistit empresaris locals vinculats als sectors de l’hostaleria, restauració i esports.

Tots els corredors inscrits rebran una bossa de record de la prova. En el punt de sortida i arribada de la cursa hi haurà música en directe i servei de dutxes i neteja de bicicletes. També s’organitzaran activitats paral·leles, com ara un circuit d’habilitat i altres de caràcter familiar.

Tota la informació i les inscripcions a: https://backroadllivia.es/.





CARACTERÍSTIQUES DE LA BACKROADLLÍVIA

Back Road Llívia / EPIC

179 km / 10 HORES

4.570 m / Expert

Recorregut: Llívia – Puigcerdà – Guils de Cerdanya – Lles de Cerdanya – Martinet i Montellà – Prullans – Bellver de Cerdanya – Riu de Cerdanya – Puigcerdà – Llívia

Informació pràctica

Lloc d’inici: parc Sant Guillem de Llívia

Hora d’inici: 6 h

Hores de llum: 15

Ruta GPS sense marcar

3 avituallaments





Back Road Llívia / HERO

100 km / 5 HORES

2.300 m / Medium

Recorregut: Llívia – Bolvir – Ger – Guils Fontanera – Meranges – Bellver – Riu – Urús, Puigcerdà – Llívia

Informació pràctica

Lloc d’inici: parc Sant Guillem de Llívia

Hora d’inici: 6 h

Hores de llum: 15

Ruta GPS sense marcar

3 avituallaments





Back Road Llívia / Adventur

50 km / 2 HORES

600 m / Familiar

Recorregut: Llívia – Puigcerdà – Alp – Das – Bellver – Puigcerdà – Llívia

Informació pràctica

Lloc d’inici: parc Sant Guillem de Llívia

Hora d’inici: 10 h

Hores de llum: 15

Ruta GPS sense marcar

1 avituallament





Nota: El gravel (de l’anglès: grava) és una disciplina ciclista, nascuda a principis del segle XXI. Designa a la vegada una modalitat i la pròpia bicicleta utilitzada per a aquesta pràctica.