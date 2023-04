Llívia inaugura la nova Escola Jaume I

Inauguració de la nova Escola Jaume I (Foto: Ajuntament de Llívia)

Llívia ha inaugurat aquest divendres la nova Escola Jaume I. L’acte ha comptat amb la presència de nombrosos veïns i veïnes, que han pogut fer un recorregut per les instal·lacions. L’alcalde del municipi, Elies Nova, ha destacat la importància de l’equipament, “molt desitjat i esperat”, i la tasca duta a terme per a fer-lo possible. “És un somni fet realitat”, ha manifestat, tot destacant que la renovació ha permès “un centre educatiu dels més moderns de Catalunya, dotat de noves tecnologies i sistemes de domòtica de gestió”.

Les obres de construcció de l’escola s’han dut a terme en dues fases diferents. La primera va permetre l’execució de les aules en un edifici totalment nou que va entrar en funcionament el 8 de gener de 2021, amb la llar d’infants inclosa. El nou complex disposa de vuit classes i espais administratius i de gestió. La segona fase dels treballs va consistir en la rehabilitació de l’antic immoble, que compta amb aules d’infantil, una sala de professors, la cuina i el menjador.

El centre educatiu acull 130 alumnes: 95 alumnes d’educació infantil i de primària distribuïts en dues unitats d’educació infantil i cinc en educació primària, i 36 alumnes a la llar d’infants. L’escola depèn de la Generalitat de Catalunya i forma part de la ZER La Cerdanya, juntament amb les escoles Santa Cecília de Bolvir i Santa Coloma de Ger. Té dos docents d’educació infantil —més un de reforç—, vuit mestres de primària i una mestra especialista en educació especial. Els mestres especialistes de música, llengües estrangeres i educació física són itinerants.





Renovació contínua de l’aire

El cost global de l’obra, inclosa la llar d’infants nova, ha estat de poc més de 3,1 milions d’euros, bona part dels quals els ha assumit l’Ajuntament de Llívia, ja que les subvencions rebudes han estat de 540.000 euros per part de la Generalitat i 90.000 euros per part de la Diputació de Girona.

Una de les característiques innovadores que ofereix l’equipament, que gaudeix de molta llum natural, és el sistema de renovació contínua de l’aire que fa que no calgui obrir les finestres del local per a poder gaudir d’una bona qualitat de l’aire. L’escola també compta amb un sistema de desinfecció amb ozó: mobiliari, joguines o altres estris són tractats diàriament.





Acte inaugural

L’acte inaugural, que ha aplegat una cinquantena de veïns i veïnes, l’ha presidit el director territorial d’Educació a l’Alt Pirineu, Ramon Jordana, i l’alcalde de Llívia, Elies Nova. També hi ha assistit la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció Econòmica de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter; l’inspector d’Ensenyament de la demarcació de Girona, Josep Maria García; l’alcalde de Ger, Alfons Casamajó (en representació dels municipis cerdans); una de les responsables tècniques d’Ensenyament a Barcelona, Rosa Aponte; la directora de la ZER Cerdanya, Mireia Castells; les directores de les escoles de Bolvir i Ger, Vanesa Salvadó i Vicky Carrillo, i el professorat de l’escola de Llívia, amb la directora del centre, Natàlia Esteban, al capdavant, a més de la jove Júlia Prat, l’alcaldessa del consistori infantil de Llívia.